Abogado de Raffaella di Girolamo dice que Cristián Campos supo hace más de un año acerca de la querella

05 abr. 2024 - 03:47 hrs.

¿Qué pasó?

Unos complejos días ha pasado el actor y director nacional, Cristián Campos, luego que se conociera que Raffaella di Girolamo, hija de su exesposa Claudia di Girolamo, interpuso una querella en su contra por abuso sexual.

En las últimas horas, Juan Pablo Hermosilla, abogado de la víctima, sostuvo que el intérprete tenía conocimiento previo de esta acción judicial.

El abogado de di Girolamo

Al respecto, el también representante de la Fundación para la Confianza dejó en claro que el actor estaba en conocimiento de la acción judicial en su contra hace más de un año y que todas las pruebas están disponibles.

“Sin entrar en detalles, puedo decir que él sabe y fue informado de esta situación de hace bastante más de un año atrás. Él supo que estaba este relato y esta situación de daño y de abuso que se habría producido en la infancia de Raffaella. Él conoce con cierto detalle los antecedentes”, declaró Hermosilla a T13.

“La prueba está disponible”

El abogado de Raffaella di Girolamo puntualizó que “toda la prueba está disponible; no hay testigos que hayan fallecido, no hay elementos de prueba que no estén, está todo a la vista y, por lo tanto, esto se va a poder investigar, para efectos prácticos, igual si esto hubiese ocurrido ayer”.

Según la organización, estos episodios provocaron “un daño enorme en Raffaella, y como a muchas víctimas de abuso sexual, le tomó largo tiempo recuperar fuerzas, siendo fundamental el apoyo incondicional de su familia y personas más cercanas, en la búsqueda de la justicia, que hoy se inicia”.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

