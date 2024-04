Cathy Barriga seguirá con arresto domiciliario, pero podrá llevar a su hijo a terapia los viernes

29 abr. 2024 - 18:07 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta el Centro de Justicia llegó este lunes Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú que solicitó que se modificara el arresto domiciliario total que cumple hace más de tres meses tras ser formalizada por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó esa petición, por lo que se mantuvo su medida cautelar. Sin embargo, se accedió a otro requerimiento que demandaba la defensa desde hace un tiempo: que la exjefa comunal pueda ir a tres sesiones de terapia de su hijo los viernes.

Pese a lo anterior, y según recoge La Tercera, el Ministerio Público argumentó en la audiencia que se mantiene su postura respecto a los delitos investigados, esto en base a información recabada por Contraloría que daría cuenta de un déficit de $31 mil millones generado durante la administración de Barriga en la Municipalidad de Maipú.

Barriga en enero de 2024, cuando fue formalizada / ATON

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la investigación contra Barriga?

La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, señaló que están "conformes con la resolución, solicitamos que se mantuviera la medida cautelar. Creemos que es proporcional, así lo consideró también el juez. Le presentamos los nuevos antecedentes que dan cuenta de que no existe ninguna duda en relación al déficit".

"Son informes que dan cuenta de que se ocultaban miles de millones de pesos de la contabilidad año a año y que finalmente eso repercute también en las falsificaciones que se le están imputando a la imputada por las cuentas públicas de los años 2018, 2019 y 2020", puntualizó.

¿Qué dijo Cathy Barriga al salir de la audiencia?

En conversación con el citado medio, Barriga aseguró ser "completamente inocente". Sin embargo, afirmó estar "apegada completamente a las normas de acuerdo a lo que se me está acusando (...) se tiene que acreditar y para eso es la investigación, en eso estamos".

"Soy una persona que está perdiendo, modificando su calidad de vida, la de su familia, con todo el daño que se ha ocasionado", agregó, y sostuvo que "yo estoy junto a mis niños. Lo más importante para mí era tener las terapias que estaban suspendidas ya casi cuatro meses para mi hijo menor".

La exalcaldesa aseveró que "yo no he faltado nunca a esta medida (arresto domiciliario). Estoy en mi casa y la ley es súper clara. Hay cosas que se pueden hacer y todo lo que se haga en tu casa está permitido. Tú no puedes salir de ese domicilio".

"Me voy tranquila, me voy contenta igual, porque voy a poder llevar a mi chiquitito a la terapia", zanjó.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Cathy Barriga