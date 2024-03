Cathy Barriga reaparece para enfrentar críticas en su contra: "Estoy muy lejos de lo que dicen que soy"

28 mar. 2024 - 15:53 hrs.

A más de dos meses de la confirmación del arresto domiciliario total para Cathy Barriga, imputada por varios delitos presuntamente cometidos mientras se desempeñaba como alcaldesa de Maipú, la exfigura televisiva rompió el silencio para referirse a una situación que está enfrentando.

Resulta que Laura Landaeta, la escritora del libro "Caso Relojes" —investigación en el que está involucrado Marco Antonio López, expareja de Tonka Tomicic más conocido como "Parived"—, está preparando otro libro centrado en la otrora jefa comunal que planea lanzar en los próximos meses.

"Hay situaciones del modus operandi en Maipú que también ocurrieron en Las Condes. Hay nombres que se repiten, varias cosas similares en el mecanismo de trabajo en esta presunta defraudación que se está investigando en Maipú", señaló la periodista en un programa del canal Vía X, haciendo referencia al periodo de alcaldía de Joaquín Lavín en la comuna del sector oriente de la Región Metropolitana.

La molestia de Cathy Barriga

El anuncio de la investigación literaria de Landaeta, más las críticas que ha emitido el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, que esperaba una medida cautelar más severa para su predecesora, han causado la molestia de la exchica "Mekano".

En un audio enviado a Adriana Barrientos, Barriga expresó que "es bien triste escuchar a gente que no me conoce... Yo llevo muchos años en la tele, muchos, partí chiquitita. Tuve una carrera chiquitita con distintos aciertos y como una pelotita de nieve fue teniendo oportunidades".

Cathy Barriga (archivo Aton)

"Siempre tuve mucho cariño de todos, de toda la gente. Cuando eres más hermética con tu vida, porque... sí, yo soy más cerrada con mi vida, porque me he protegido por las cosas que me han pasado", expresó la mujer que desde hace semanas que no sube contenido a sus redes sociales.

Por último, según el audio reproducido en un programa del canal Zona Latina, manifestó: "Se sienten con el derecho de inventar y crear realidades que no son. Yo estoy muy lejos de lo que dicen que soy. Es un daño".

¿Qué delitos se le imputan a Cathy Barriga?

De acuerdo al Ministerio Público, en la investigación existen cinco hechos que se imputan. En todos se vincula a la exalcaldesa, mientras que el resto de los acusados solo habría intervenido en alguno de ellos.

El primero guarda relación con el delito de fraude al fisco por la supuesta modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria, cometido entre los años 2016 y 2021.

En este ilícito, además de Barriga, habrían estado involucradas la exadministradora municipal, Andrea Díaz; la exdirectora de la Secplan, Ana María Cortés; y el coordinador general de la Alcaldía, Luis Japaz.

El segundo hecho tiene que ver con el delito de falsificación de instrumento público por parte de la exjefa comunal y María Isabel Palma, quien ejerció en 2017 como subrogante en la Dirección de Administración y Finanzas, y entre 2018 y 2019 como directora subrogante de control de la Municipalidad de Maipú.

Por el tercer hecho se formalizó a Barriga y Andrea Monsalve, quien figura como supuesta periodista de confianza, por el delito de fraude al fisco, ya que $110 millones habrían sido usados para el pago indebido de remuneraciones.

El cuarto también se dirige a la exautoridad por el delito de fraude al fisco mediante la adquisición de collares y otros regalos protocolares, y el quinto hecho igualmente apunta a Barriga por fraude al fisco de fondos públicos de la Codeduc.

