Confusam mantiene llamado a paralización para los días 17 y 18 de abril

04 abr. 2024 - 22:26 hrs.

¿Qué pasó?

Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), confirmó las jornadas de paro nacional programadas para el 17 y 18 de abril, según se estableció en asamblea, como una manera de llamar la atención al gobierno para que se cumplan los compromisos asumidos.



“Teníamos un paro programado a un paro para el 13 de marzo, pero el Gobierno nos llamó a conversar, a dialogar; instalamos mesas de trabajo, con propuestas y contrapropuestas, pero hoy nuestra asamblea nos ha mandatado a mantener la movilización de los días 17 y 18 de abril”, informó Gabriela Flores.

Paralización

La dirigente dijo que “el Gobierno no está dando el ancho en las situaciones que afectan a los compañeros, sobre todo en lo que se refiere a los incentivos al retiro. Hay periodos del año 2021 en que hubo cupos, no tuvimos cupos en 2022, y en 2023 hemos tenido problemas, a pesar de que en la negociación del sector público logramos una mayor cantidad de plazas” para que funcionarios de la salud municipal se acojan a retiro voluntario.





Sin embargo, dijo la presidenta de la Confusam, “la Dipres (Dirección de Presupuestos, del min. De Hacienda) no ha transferido los recursos. Se muere nuestra gente, ya llevamos 42 trabajadores fallecidos a la semana pasada, entonces, la gente está molesta porque vemos que la burocracia le gana al Estado en cumplir con la clase trabajadora, y en especial con la primera línea (en salud)”.



“Estamos molestos por la violencia que hay a nivel de país con la primera línea (de atención en salud), tenemos una ley de consultorio seguro, pero hay debilidad con Carabineros de Chile que no llegan a los lugares; con la fiscalía, que no aplican o proponen a los jueces la aplicación de una medida fuerte contra las personas que nos agreden”, explicó.

Llamado al Gobierno

“Tenemos problemas del desempeño difícil, más de un año que apelaron las comunes y aún no se resuelven las apelaciones y la gente sigue en estos lugares donde es difícil trabajar. Por eso nos queremos movilizar, por eso la asamblea hoy nos ha mandatado”, complementó.



“Le quiero hacer un llamado al gobierno”, dijo. “Sentarnos en la mesa a dilatar y dilatar, a ponernos fecha, no nos sirve. Nosotros queremos hechos, somos trabajadores, somos del Estado y somos quienes también producimos en Chile, porque atendemos a la población más vulnerable en lo que es la salud primaria, así que seguimos firme con la movilización los días 17 y 18”, concluyó la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Salud