Ariel Osses de "Yingo" tuvo que ser operado de urgencia: "Venía arrastrando un dolor intenso en el estómago"

04 abr. 2024 - 20:02 hrs.

El exparticipante de "Yingo", Ariel Osses, mejor conocido como "Elfi", tuvo que ser internado de urgencia en horas de este martes 2 de abril tras sufrir fuertes dolores corporales.

Un fuerte dolor en el estómago producto de cálculos biliares en su vesícula fueron los que llevaron al ex "Yingo" directo a pabellón, para ser intervenido y de esta forma, aliviar su dolor.

Ariel Osses de "Yingo"

La cirugía de Elfi

En conversación con Página 7, Osses explicó que, "caí en el hospital... porque hace cinco días que venía arrastrando un dolor intenso en el estómago. Me iban a dejar hospitalizado, pero pedí permiso para que me tratara mi doctor, el que me operó del bypass, porque él ya conoce más mi cuerpo".

Afortunadamente, la cirugía, realizada en la tarde del miércoles 3 de abril salió bien, de acuerdo a lo que el propio Osses reveló en sus redes sociales, con una foto de él descansando en la camilla.

"Salió todo bien, muchas gracias a todos por sus mensajitos y buena energía", escribió sobre la foto, adjuntando un emoji de unas manos haciendo un corazón.

Historia de Ariel Osses

Tras pasar una noche, el influencer pensaba que podría ser dado de alta, puesto que la extracción de la vesícula es una cirugía que usualmente requiere un día de hospitalización.

No obstante, en horas de la tarde de este jueves 4 de abril, Ariel subió otra historia en la que indicó, "y seguimos... creo que me tendré que quedar otro día más hospitalizado".

Historia de Ariel Osses

Los cálculos biliares de Ariel Osses

Ariel Osses se realizó una cirugía bariátrica hace casi 6 meses, que le permitió bajar más de 50 kilos en dicho lapso.

La formación de cálculos en la vesícula, conocida formalmente como Colelitiasis, es una complicación tardía que frecuentemente se da en los pacientes que se realizaron cirugías biliares, teniendo una prevalencia de un 18 al 30% de ocurrir al primer año de la cirugía, reporta el sitio Obesidad en Mallorca.

Todo sobre Famosos chilenos