María José Prieto borra carta en apoyo a Cristian Campos ante querella por abuso sexual

04 abr. 2024 - 14:05 hrs.

Durante la tarde del lunes 1 de abril, la actriz María José Prieto publicó una carta en apoyo a su marido, Cristián Campos, quien enfrenta una querella por abuso sexual, interpuesta por la Fundación Para la Confianza en representación de Raffaella Di Girolamo.

Los abusos denunciados ocurrieron, de acuerdo al testimonio de la denunciante, ocurrieron entre su niñez y adolescencia, años que en Cristián estaba casado con la madre de Rafaella, la actriz Claudia Di Girolamo.

La carta de apoyo que María José Prieto borró

La carta que publicó María José, representa a la familia Campos Sallatto, decía, "no podemos dejar de mencionar lo injusta y aberrante de tal acusación".

Cristián Campos y María José Prieto

"Quienes conocemos de cerca a Cristián sabemos de su correcto comportamiento y no dudamos ni un segundo de su inocencia, no solo porque lo conocemos a él, sino porque conocemos el calvario que ha vivido desde hace años en que ha sido objeto de persecuciones y mentiras que vienen a culminar con nesta asquerosa acusación de abuso sexual", añadió.

"Compartimos el dolor de las reales víctimas de abuso, sin embargo, casos como este perjudican los años de avance que se ha logrado en la materia", se pudo leer también en la carta que fue eliminada del perfil de la actriz.

Publicación de María José Prieto que fue eliminada

La defensa de Cristián Campos

Cabe precisar que luego que la Fundación Para la Confianza publicara que interpusieron la querella contra el actor, Cristián Campos dio a conocer un comunicado en el que aseguró ser inocente.

"Nunca, jamás en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante", redactó.

En la misiva, adelantó que ante tribunales, "me defenderé con todas mis fuerzas, no solo por mí, sino por mi familia, mis amigos y todos quienes me han manifestado su profundo apoyo en estos momentos, de manera que esta injusticia, que tanto dolor nos ha provocado, no quede impune".

Todo sobre Famosos chilenos