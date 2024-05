Fue la ex de Joche y estuvo en "Doble Tentación": ¿Cuántos años tiene y a qué se dedica hoy Fernanda Figueroa?

09 may. 2024 - 14:10 hrs.

Uno de los realities más recordados en la historia de Mega fue "Doble Tentación" en el año 2017, en el que nuevos rostros ingresaron al mundo de la televisión y los espectáculos.

Ese fue el caso de Fernanda Figueroa, quien en ese entonces ingresó como la pareja del argentino José Luis Bibbó, conocido por todos como 'Joche'.

En el programa la pareja tuvo diversos problemas y discusiones, pero salieron juntos del encierro. Sin embargo, la relación terminó en 2018 tras cuatro años juntos, aunque con polémica; Joche la acusó de infidelidad y ella dijo que hubo "maltrato verbal" por parte del cordobés.

Tras ello, Fernanda Figueroa se alejó de la televisión, salvo apariciones esporádicas, aunque en sus redes sociales ha contado parte de su vida laboral y familiar.

¿Cuántos años tiene Fernanda Figueroa y a qué se dedica?

Fernanda Figueroa nació el 24 de marzo de 1995 y actualmente tiene 29 años. Además, es hija de Marco Antonio Figueroa, el entrenador nacional conocido por todos como 'Fantasma' y que en el presente dirige a la selección de Nicaragua.

Fernanda adquirió fama en "Doble Tentación", pero la modelo ya había estado en televisión en un programa de telerrealidad con Tonka Tomicic, donde buscaban a la próxima Miss Chile 2013, premio que finalmente ganó Camila Andrade.

Tras su quiebre con Joche y su salida del reality, Fer se alejó de la TV y se abocó en sus proyectos personales. Cuando estaba en "Doble Tentación" estudiaba diseño de moda, pero a falta de un año para terminar dejó la carrera para lanzar en 2019 su propia marca llamada "Irrational".

Actualmente la marca no figura en Instagram, por lo que su proyecto no habría resultado. No obstante, esta joven actualmente se dedica al mundo de las redes sociales y se convirtió en una reconocida influencer. Además, es representante de "Zas Talents", una reconocida agencia de talentos.

Tiene 695 mil seguidores en Instagram y constantemente publica fotografías promocionando diferentes productos, mostrando sus llamativos outfits y contando parte de su vida privada entre México y Chile. Cabe recordar que se adentró al modelaje desde los 16 años.

¿Fernanda Figueroa tiene hijos o pareja?

Tras su mediática relación con Joche, Fer Figueroa estuvo con Roberto Frigerio, un deportista que practica boxeo tailandés, pero con el que terminó en 2019.

Tras ello, se emparejó con un hombre mayor que en 2021 tenía 37 años, aunque nunca reveló su identidad y la relación se mantuvo en completo hermetismo.

De ahí en más, la hija del "Fantasma" uvo una hija llamada Leah, con quien aparece en varias publicaciones de Instagram.

Hace unos meses se rumoreó la opción de que Fer estuviera saliendo con el exfutbolista Mauricio Pinilla, pero nada de eso ha sido confirmado hasta ahora.

“¿Nosotros juntos? Jajaja... no, estás loca, soy amiga de la familia, de todos y de las hermanas sobre todo. Yo paso 24/7 con las hermanas de Mauricio, pero con Mauricio nada porque él está con su mujer Gissella Gallardo. Yo estoy enamorada de otro individuo", reveló Fer a “Zona de Estrellas”, aunque sin dar el nombre de su nuevo amor.

