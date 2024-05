El 'reclamo' de Pamela Díaz contra su hijo por el Día de la Madre: "Tuve que venir a comprar yo la torta"

13 may. 2024 - 10:02 hrs.

Una divertida situación narró la modelo Pamela Díaz en el marco del Día de la Madre, debido a que tuvo que hacer sus propias gestiones para que sus hijos la celebraran.

A través de una historia de Instagram, la "Fiera" explicó la situación y aprovechó de saludar a sus seguidoras que son mamás, además de comentar cuáles fueron sus planes durante el domingo 12 de mayo.

"Se le olvidó"

La influencer subió el video desde su auto y a la salida de una pastelería, comentando que "en el Día de la Madre, tuve que venir a comprar yo la torta".

En su "reclamo", Díaz explicó que ella tuvo que hacer las gestiones porque "a mi querido hijo Mateo, se le olvidó".

Saludos a las madres

La Fiera además aprovechó la instancia para saludar a "¡a todas las madres! Les mandamos un beso grande. Ahora vamos a estar en familia con mi abuela, la abuela de esta otra cabezona (su hija Trinidad) y con mi querida madre que la amo con toda mi alma.

Su reclamo por no aparecer "soltera" en papeles legales

Hace algunas semanas y a través de una historia, Pamela comentó que fue a la notaría para obtener un mandato que le permita a su madre poder salir con su hija, Pascuala Téllez Díaz, fruto de su exmatrimonio con el empresario.

"En ese papel me preguntan 'estado civil' y yo dije 'soltera'. Me dicen que no pueden poner 'soltera', que tengo que poner 'divorciada'. Tengo los papeles manchados. Qué rabia, hue... ", comenzó manifestando la animadora de TV.

Luego, declaró: "¿Por qué no puede ser soltera? Que hagan luego esa ley. Yo no quiero estar divorciada, yo soy soltera, no soy divorciada... bueno, sí me divorcié, pero soy soltera. Qué rabia".