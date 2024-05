"Lo voy a pensar": La reacción de Pamela Díaz ante 'propuesta laboral' de Javiera Contador

08 may. 2024 - 18:07 hrs.

La comediante Javiera Contador le realizó una importante propuesta a Pamela Díaz, oferta que, incluso, podría dar un giro radical en la vida de "la fiera".

La tarde del martes, y mientras llovía y nevaba en la región Metropolitana, Pamela Díaz se encontró con Contador, lo que dejó registrado en su cuenta de Instagram.

En el video se ve llegar a la actriz llegar con un despampanante gorro blanco que cubría sus orejas, atuendo que sirvió para que la fiera lanzara más de una broma.

"Tu andas así en la calle, ¿la gente te reconoce? Porque tení una actitud como de hollywoodense. Nadie puede andar así como que andas den Nueva York", lanzó Díaz.

"Lo voy a pensar"

Luego, Pamela Díaz le preguntó a Javiera Contador cuándo es su próximo show y la comediante respondió que el próximo 18 de mayo se presentará en Palermo Teatro Bar.

"Voy a ir yo", dijo Díaz, ante lo que Javiera Contador le propuso que la taloneara.

"Haz 10 minutos antes… Así lo hacen los comediantes", señaló la actriz y la fiera respondió: "¿Te teloneo?", "sipo, me teloneas", contestó Contador.

"Yo lo hago y ¿gratis?", añadió, por lo que la actriz le aclaró las condiciones. "Si me pagan, nos repartimos, no 50 y 50, no seas patuda, si vas a hacer 10 minutos, no más", detalló.

Ante la propuesta de telonear a Javiera Contador, Pamela Díaz respondió con alegría diciendo: "hueo... lo voy a pensar".

