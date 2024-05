"Tengo más tiempo libre que antes": ¿A qué se dedica hoy el recordado reportero Álvaro García?

08 may. 2024 - 12:05 hrs.

A principios de la primera década del 2000, un joven periodista se sumó al matinal de TVN, "Buenos Días a Todos". Hablamos de Álvaro García, quien, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en uno de los noteros más queridos del espacio.

En concreto, fueron 15 años los que trabajó en el canal estatal, hasta que en 2016 fue desvinculado de la casa televisiva. Desde entonces, ha pasado más desapercibido en el mundo televisivo.

Reemplazó a una voz histórica

Cuando arribó a TVN, García se desempeñaba como notero, realizando despachos de temas contingentes desde la calle. Años después, fue asignado como el reemplazante oficial en caso de ausencia del locutor histórico del programa, Patricio Frez.

Álvaro García y Tonka Tomicic/Instagram

Más tarde, Frez renunció a su cargo en septiembre de 2011 para dedicarse a ser pastor evangélico, Álvaro se convirtió oficialmente en su sucesor, según anunció en ese entonces el mismo Mauricio Correa, director del matinal.

Sin embargo, tras cinco años en ese cargo, el carismático comunicador fue despedido del programa debido a una reformulación del proyecto, una decisión que calificó de "injusta".

Fueron varios meses los que pasó buscando trabajo una vez que estuvo fuera de la televisión. Pero con el paso del tiempo, se logró establecer como influencer e incluso volvió a trabajar como locutor radial.

A qué se dedica actualmente Álvaro García

A sus 51 años, García sigue ligado al rubro de las comunicaciones. En una reciente entrevista con Página 7 afirmó que sigue trabajando en TV, aunque no de manera tradicional.

"Hago mucho trabajo para empresas privadas. Notas, cápsulas, streaming, programas internos, seminarios para las personas que están relacionadas con las firmas. No estoy para nada alejado de las comunicaciones", contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A?lvaro Garci?a Del Otero???????????? (@alvarogarciadelotero)

En este sentido, detalló que ahora "tengo mucho más tiempo libre que antes. Tengo tiempo para mis hobbies y otras actividades. Quizás si estuviera en un ritmo similar al que tenía antes, no podría hacerlas".

¿Volverá a la televisión?

Eso sí, no se niega a la posibilidad de regresar a la pantalla chica: "Ahora, si me preguntan: '¿Te gustaría volver?' Sí, ¿a qué? Eso habría que verlo en el minuto".

Finalmente, comentó que también anima eventos para empresas, donde suele ser recibido con mucho cariño. "La gente se acuerda de uno, se acerca, me preguntan en qué estoy y me piden la típica foto, pero el cariño siempre existe. Obviamente, no como antes que era súper potente cuando uno estaba todos los días, ahora no es tanto", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos