Tuvo un mediático romance con Pamela Díaz: ¿Cuántos años tiene y qué hace hoy en día Esteban Morais?

Uno de los galanes argentinos que ganó popularidad en el espectáculo nacional fue Esteban Morais, quien llegó a Chile para participar en el dating show de Canal 13, "Pareja Perfecta" en 2012. En el encierro comenzó una mediática relación con Pamela Díaz.

Tras salir del encierro, el romance con la "Fiera" continuó e incluso dirigieron juntos el café concert "Indiscretas". Sin embargo, todo terminó a mediados de 2014, en medio de rumores de infidelidad por parte de Morais.

Esteban Morais y Pamela Díaz

En su estadía en tierras chilenas, también fue parte del programa "Secreto a voces" de Mega y "Salta si puedes" de Chilevisión. Luego, se quedó sin proyectos laborales, por lo que regresó a Argentina.

¿Quién es Esteban Morais?

Esteban Morais, también conocido como "Bam Bam", saltó a la fama en 2007, tras convertirse en el ganador de la versión argentina de "Gran Hermano". En ese entonces tenía 27 años y trabajaba en la sección de ventas de una empresa.

Si bien se presentó como un seductor, dejó claro que su objetivo era quedarse con el primer lugar. Gracias a su personalidad arrolladora logró ganarse el cariño del público, y con ello, el premio mayor de 150 mil pesos y un auto cero kilómetro.

Esteban Morais en "Gran Hermano"

¿A qué se dedica actualmente?

Después de protagonizar varias polémicas en la TV trasandina, Esteban se alejó de la farándula y se dedicó a los negocios. Según contó a LUN en 2023, administra un complejo de departamentos de su propiedad, tres restaurantes que tiene junto a un socio y un centro de estética vehicular.

En ese entonces, comentó que pudo invertir gracias al dinero que ganó mientras aparecía en pantalla y destacó que "Chile me ayudó muchísimo, porque me pagaban en dólares y estuve casi tres años. También produzco obras de teatro y sigo en la tele haciendo participaciones".

Actualmente, Morais, de 43 años, se encuentra emparejado con la profesora de Educación Física y bailarina profesional Melisa Martin. En junio pasado tuvieron a su primera hija, llamada Martina.

Consultado sobre su vínculo con Pamela Díaz, el exchico reality indicó que "con Pame no volvimos a hablar más. Tuvimos una relación de mucha turbulencia".

Asimismo, detalló qué ocurrió tras la ruptura. "Ya terminados conocí a una chica en Argentina y Pame no lo aceptó. Salió la Fiera. Ahí estábamos haciendo el espectáculo "Indiscretas" y fue un calvario porque ella no me quería hablar".

