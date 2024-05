Había 41 años de diferencia: Kelly Montaño revela sin filtro los motivos de su separación con Alberto "Tatón" Púrpura

06 may. 2024 - 20:00 hrs.

Después de cinco años de romance, una pareja del espectáculo nacional le puso fin a su relación. Alberto "Tatón" Púrpura ya no seguirá más de la mano de Kelly Montaño, la modelo colombiana que hoy se desempeña como animadora de un programa de televisión.

Las razones del quiebre las detalló ella, de actuales 28 años. Según manifestó la mujer, no existía reciprocidad en cuanto al apoyo que esperaba del empresario de 69.

Ambos tenían una diferencia de edad de 41 años al término de su noviazgo, aunque no es primera vez que "Tatón" estaba emparejado con una menor que él: Antes fue novio de Camila Recabarren, con quien ingresó al reality de Mega, "¿Volverías con tu ex?", cuando ya estaban separados.

¿Qué dijo la modelo sobre el término de la relación?

Según explicó la figura televisiva, los principales motivos del quiebre amoroso "tienen que ver con el nulo apoyo de 'Tatón' en este sueño mío (su programa de TV). Empecé con el tema de mi programa y no sentí ese apoyo como el que yo siempre le brindé con sus proyectos".

"Yo quiero seguir con mi carrera de modelaje, quiero expandirme más a nivel internacional, debido a que he tenido varias propuestas para viajar y hacer lo que a mí me gusta”, detalló la colombiana.

Kelly Montaño junto a su expareja 41 años mayor que ella, Alberto "Tatón" Púrpura (Instagram)

Pero como no tenía el soporte de su pareja, las dudas sobre continuar su noviazgo incrementaron: "De un momento a otro dije ‘no hay apoyo, esto ya no da para más’ y ahí vinieron las inseguridades por parte de él.

"Yo doy fe de que el maltrato psicológico existe, una cosa llevó a la otra y pensé 'ok, hasta aquí y chao'”, comentó a FM DOS.

Finalmente, Kelly reconoció que "a mi familia y a mi expareja (Alberto) ya les he dedicado el tiempo suficiente, creo que en esta oportunidad necesito darme tiempo para mí y para lograr mis cosas. Si una persona no te suma, entonces que no te reste".

"Pronto se vienen más sorpresitas, nuevas cositas a nivel internacional gracias a Dios. No hay mejor inversión que la que una hace para una misma", concluyó.

