"Tu papá le dio un beso a otra mujer": Francisco Kaminski acusó a Carla Jara de desmoronar la relación con su hijo

06 may. 2024 - 11:01 hrs.

Tras la ruptura entre Francisco Kaminski y Carla Jara, son varias las versiones que han surgido con respecto a cómo ocurrieron los hechos, ya que ambos han desmentido las declaraciones del otro.

Sin embargo, algo que ha coincidido en los dichos de ambos, es que Mariano, el hijo de 10 años que tienen en común, fue quien encontró los mensajes de texto que dan cuenta de la infidelidad del periodista.

¿Qué dijo Francisco Kaminski sobre la relación con su hijo?

"Cuando mi hijo intenta compartir internet de mi celular, (que los niños comúnmente lo hacen) encuentra el mensaje de esta persona", dijo Kaminski.

Francisco Kaminski / Instagram

Sin embargo, el conductor de televisión, en conversación con el programa Podemos Hablar (PH), acusó a la madre de su hijo de ser la culpable de que Mariano no le hable.

"Ella antes de viajar le había confesado a mi hijo de 9 años que el papá le había dado un beso a otra mujer. Cosa que para un niño de 9 años es sumamente fuerte", dijo el también locutor radial.

"La imagen de papá ídolo ya se había desmoronado, porque no le explicó que era en el contexto de un festival con una compañera de trabajo, solamente le dijo que 'yo estoy enojada con tu papá porque le dio un beso a otra mujer'", acusó Kaminski.

La respuesta de Carla Jara a Francisco Kaminski

Todo esto, según él, habría derivado en que su hijo no quiera hablarle y que evite tener contacto con él. Algo, que Carla también salió a desmentir en su cuenta de Instagram.

"Si su hijo no le habla, no es porque yo le meta cosas en la cabeza, que jamás lo haría. Su hijo no le habla porque no ha recibido el mejor trato de parte de su padre, pero he hecho todo como corresponde, he seguido el conducto regular y nada, el tiempo me dará la razón", aseveró la influencer.

