"Ay Francisco, eres tan mentiroso": Carla Jara desmiente a Kaminski por gastos de viaje a Brasil

06 may. 2024 - 09:02 hrs.

Carla Jara salió a desmentir parte de las declaraciones entregadas por su exesposo, Francisco Kaminski, tras el fin de su matrimonio luego de más de 11 años juntos.

La pareja confirmó el quiebre a fines de marzo pasado y allí la exchica Mekano apuntó a Camila Andrade como la causante de la ruptura. Aunque los aludidos lo desmintieron en esa oportunidad, actualmente, Andrade es pareja de Kaminski.

Las sospechas de una supuesta infidelidad fueron vistas por Carla durante un viaje que realizó junto a su esposo e hijo a Brasil en febrero pasado, vacaciones que, según explicó, fueron financiadas por ella.

El locutor radial negó que el viaje haya sido pagado por la exchica Mekano, lo que luego fue desmentido por ella mediante capturas de pantallas.

Francisco Kaminski y Carla Jara (Instagram)

"Ay Francisco, eres tan mentiroso!"

"Tampoco es tan cierto que me invita a Brasil. Yo pagué el hotel con mi tarjeta de crédito, pagamos el viaje a media antes de viajar a Brasil. Nosotros ya habíamos terminado nuestra relación", aseveró Kaminski a PH.

Luego de las declaraciones del locutor radial, su expareja publicó una reveladora imagen en la que muestra las transferencias bancarias con las cuales le devuelve a Kaminski lo que él desembolsó en pasajes.

"Ay Francisco, eres tan mentiroso! Los pasajes pagados por mí, y te transferí para comprar reales (moneda brasileña), el hotel pagué la mitad y mínimo que pagaras la diferencia", señaló Jara en una historia de Instagram.

En la imagen se ve que ella, el 25 de enero, le depositó 2 millones de pesos a su entonces esposo bajo el concepto "pasajes". El 2 de febrero le volvió a realizar una transferencia bancaria, esta vez por $170.000 y la cual llamó "préstamo". Ese mismo día, ella hizo un pago de $2.500.000 para el viaje, según mostró.

Pantallazos mostrados por Carla Jara (Instagram)

"Me llego a reír con tanta mentira. Estoy impactada con tanta cosa que me mandan porque no estoy mirando el programa, pero qué heavy cómo alguien puede llegar a mentir tanto y ahí les demostré con los pantallazos de las transferencias, que yo sí pagué las cosas", contó en un video.

"El viaje ya me da lo mismo, pero espero que algún día me devuelva toda la plata que me debe, que es mucha, es mucha plata, así que ojalá algún día se digne a pagarme toda la plata que le he prestado", añadió.

Francisco Kaminski y Carla Jara (Archivo Instagram)

Otro de los temas que habló Francisco Kaminski en la entrevista tienen relación con el perdón que le habría pedido a Carla. "El jamás me ha pedido perdón mirándome a la cara, nunca, de hecho yo no lo he visto más. Lo vi una vez, que fuimos citados al colegio de mi hijo y ni siquiera me saludó", aseguró la actriz.

Finalmente, el conductor de televisión se refirió a su actual relación con el hijo de 10 años que tuvo durante su relación con Carla Jara y aseguró que el niño no le habla.

"Si su hijo no le habla, no es porque yo le meta cosas en la cabeza, que jamás lo haría. Su hijo no le habla porque no ha recibido el mejor trato de parte de su padre, pero he hecho todo como corresponde, he seguido el conducto regular y nada, el tiempo me dará la razón", concluyó la influencer.

Todo sobre Famosos chilenos