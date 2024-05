"Estoy en una relación con Camila": Francisco Kaminski confirma su nuevo romance

03 may. 2024 - 09:03 hrs.

El presentador de televisión Francisco Kaminski confirmó que está en una relación con la exmiss Chile, Camila Andrade.

Desde que Carla Jara y el comunicador anunciaron el fin de su relación tras más de 11 años juntos, la exchica Mekano acusó a Andrade de tener una relación extramarital con Kaminski.

"No he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa (con Kaminski)", aseguró Andrade hace algunas semanas, lo que motivó a Carla Jara a revelar un extenso mensaje que le envió a la exmiss Chile hace algunos meses.

Francisco Kaminski y Camila Andrade (Instagram)

Dicha conversación corresponde al 12 de febrero pasado, fecha en que Jara estaba de vacaciones con su marido en Brasil y donde habría sospechado de una supuesta infidelidad, debido a que Andrade le envió mensajes de WhatsaApp a Kaminski, en los cuales decía "puedes hablar ahora, avísame" y "te quiero mucho, hablamos después".

"Estoy en una relación con Camila"

Este fin de semana Kaminski será parte de un programa de televisión donde entregará su versión del quiebre matrimonial.

De acuerdo a un adelanto publicado por La Hora, en PH el conductor le pedirá disculpas a Jara y aclarará su situación sentimental actual.

"Yo terminé con la Carla", indicará de entrada, desmintiendo así la versión de su exesposa.

Respeto al beso que se dio con Andrade en verano cuando animaron el festival de Puente Alto, el locutor radical realizará un mea culpa.

Camila Andrade y Francisco Kaminski animando el Festival de Puente Alto (Instagram)

"Me arrepiento, fue una falta de respeto con Carla Jara, porque en ese momento yo era un hombre casado", sincerará.

En cuanto al viaje a Brasil que realizó con su esposa e hijo durante febrero, y donde salieron a la luz los indicios de una supuesta infidelidad, explicará que los mensajes que vio Jara "fueron en un tono de coqueteo, pero no de infidelidad".

Lo más revelador del adelanto tiene relación con su actual situación sentimental, ante lo que aclarará que "estoy en una relación con Camila (Andrade)".

Finalmente, otro de los pormenores que contó Jara respecto a las últimas vacaciones que tuvieron como matrimonio, fue que ella financió el viaje. Ante eso, Kaminski aseverará que "es falso que los pasajes a Brasil los pagó enteros la Carla".

