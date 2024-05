El duro análisis de Yamila Reyna por inseguridad en el país: "Hoy me da miedo vivir en Chile"

03 may. 2024 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz y conductora de televisión argentina, Yamila Reyna, hizo un duro análisis sobre la situación del país, en la que han aumentado los delitos más graves, como secuestros y homicidios.

La trasandina fue enfática en señalar su temor, debido a la inseguridad generada por la delincuencia en el país.

¿Qué dijo Yamila?

La presentadora de TV argentina, en conversación con Eduardo de la Iglesia en “Todo va a estar bien”, la también comediante respondió a una pregunta que el conductor le realizó para iniciar el debate: “¿Cuál crees tú que es el mayor problema en Chile?”

“Yo siempre digo ‘yo no sé cómo es allá arriba’, pero uno desde acá dice ‘¿por qué si estamos todos gritando lo que estamos necesitando, no se toman medidas?’ Tal vez se están tomando y no lo sabemos, pero que nos digan que se está haciendo”, continuó la trasandina.

Inseguridad

La conductora televisiva relató que el año 2010, aproximadamente, se fue a vivir a México, pero decidió volver.

“Yo me volví a Chile, porque la inseguridad que se vivía en México a mí me dio miedo, y hoy me da miedo vivir en Chile, y es mi casa, es mi hogar”, expresó.

“No me gusta ir en el auto y que se pare una moto al lado y aterrarme porque no sé si me van a romper el vidrio, si me van a robar o me van a subir a un auto, no sé. No quiero vivir así, creo que no merecemos vivir así”, cerró el rostro de TV.

