¿Qué le dijo Carla Jara a Camila Andrade tras enterarse de la presunta infidelidad de Kaminski?

12 abr. 2024 - 13:10 hrs.

Han pasado algunos días desde que se confirmó el fin de la relación amorosa entre Carla Jara y Francisco Kaminski, quienes llevaban 11 años juntos y 7 de matrimonio. Sin embargo, la exchica reality volvió a comentar detalles del quiebre.

A través de sus redes sociales, Jara publicó un mensaje que le envió a Camila Andrade el pasado 12 de febrero, en el que la acusa de estar en una relación extramarital con su esposo. Cabe recordar que Andrade y Kaminski son compañeros de trabajo en un programa de TV.

Jara reveló el extenso mensaje de WhatsApp que le envió a Andrade, luego de que esta última afirmara que "no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa (con Kaminski)".

Ante ello, Carla Jara no aguantó más y publicó en sus historias de Instagram el largo mensaje que le escribió a Camila Andrade, además de otro texto en el que dice: "Estoy cansada de tanta mentira y de que me quieran dejar como la celosa, impulsiva y mentirosa".



Carla Jara abordó su quiebre con Kaminski / Instagram

¿Qué le dijo Carla Jara a Camila Andrade?

El largo mensaje que le envió Carla a Jara a Camila Andrade apunta directamente a que Francisco Kaminski le estaba siendo infiel con ella.

"No tengo celos y menos te odio... Ahora lo que Kami te diga es cosa de él, es parte de la conquista, seguro te dijo que estamos mal y quizás cuántas cosas más, pero a esta altura dan lo mismo", comienza diciendo Jara en el chat.

"Bien raro el tipo de valores que tienes, porque yo jamás le estaría coqueteando a un hombre casado, ni en un lugar de trabajo, ni en un escenario, ni menos de manera privada por IG (Instagram) y WS (WhatsApp), recuerda que vimos tus mensajes, diciéndole que lo querías mucho, quien quiere a alguien si no tienen ningún tipo de relación? Raro no?", continúa Jara.

"Si fueras un poquito sorora no te harías la linda con un hombre casado, por qué no pensaste antes... en que eso podría destruir una familia? Por qué no pensaste antes que tus mensajes le romperían el corazón a un niño", dice en referencia a su hijo junto a Kaminki.

"Espero que el daño que nos has hecho te sirva para que nunca más te metas en un matrimonio", cierra el mensaje.

El mensaje de Carla Jara a Camila Andrade

El otro mensaje de Jara apuntando a Camila Andrade

Carla Jara no solo publicó el mensaje que le envió a Andrade hace unos meses, sino que en su cuenta de Instagram escribió también un extenso texto dando nuevos detalles de su quiebre matrimonial.

"Es lamentable que después de 1 de mes silencio salgan declaraciones tan pobres", comienza Jara, en referencia a los dichos de Andrade descartando la infidelidad con Kaminski.

Jara revela que mientras estaba de vacaciones con su marido en Brasil, se enteró de que presuntamente tenía una relación con Andrade, luego de que la mujer le escribiera mensajes como "puedes hablar ahora, avísame" o "te quiero mucho, hablamos después". Incluso reveló que la propia Andrade estaba en pareja en ese momento.

"Ahora tienes la patudez y el descaro de decir que estás pasando momentos 'difíciles'... Quienes lo hemos pasado realmente mal es esta familia, que se derrumbó después de ese día. Estoy cansada de tanta mentira y de que me quieran dejar como celosa, impulsiva y mentirosa, cuando he estado aguantando desde esa fecha no contar nada", asegura Jara.

La publicación de Carla Jara tras su quiebre matrimonial.

La defensa de Kaminski a Camila Andrade

Tras los polémicos dichos de Carla Jara, Francisco Kaminski salió a defender a Camila Andrade y dijo que su exseñora siempre le tuvo celos. "No sé por qué Carla hace esto, ella debiera cargarla conmigo, el tema es conmigo", dijo a LUN.

Kaminski dijo que los mensajes que publicó Jara "tienen una historia y no corresponden a la verdad". Además, aseguró que “nuestra relación con Carla venía con problemas y peleas... y se me fue yendo el amor lentamente y yo decidí terminar mi relación, y antes de terminarla no me involucré con una tercera persona, ni con Camila, ni con nadie”.

Igualmente Kaminski aseguró que terminó la relación porque estaba sintiendo interés por otra persona. “Enfrenté a mi exseñora con la verdad y que tenía que terminar la relación antes que ocurriera un engaño, o mirar para el lado. Por eso insisto que el único responsable soy yo”, aseguró el periodista.

Kaminski recalcó que "no hubo infidelidad", pero no descartó que podría tener una relación a futuro con Camila Andrade.

