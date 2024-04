Francisco Kaminski sale en defensa de Camila Andrade: "Mi exseñora siempre le tuvo celos"

12 abr. 2024 - 09:14 hrs.

El 29 de marzo se dio a conocer el fin del matrimonio de Carla Jara y Francisco Kaminski. Según Jara, esta separación tuvo que ver con una infidelidad de parte de su exesposo.

Camila Andrade, quien prontamente fue apuntada como la tercera persona involucrada, se defendió diciendo que ella no fue la responsable de la ruptura de la pareja, pero Jara finalmente la confrontó.

Ahora, Kaminski se refirió sobre los dichos de su exseñora en contra de Andrade, defendiendo a la animadora y profundizando sobre la naturaleza de su relación con ella.

"Mi exseñora siempre le tuvo celos"

“No sé por qué Carla hace esto, ella debiera cargarla conmigo, el tema es conmigo”, partió diciendo el hombre de 42 años a LUN sobre la madre de su único hijo, Mariano.

“Aquí el único responsable del quiebre de mi matrimonio soy yo, no hay una tercera persona, todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres”, añadió.

“Los mensajes (de WhatsApp) que muestra ahora Carla a Camila tienen una historia y no corresponden a la verdad”, explicó sobre los mensajes que publicó Jara en sus historias de Instagram.

“Nuestra relación con Carla venía con problemas y peleas, tuvimos varios quiebres, pero lo intentábamos, y se me fue yendo el amor lentamente y yo decidí terminar mi relación, y antes de terminarla no me involucré con una tercera persona, ni con Camila, ni con nadie”, aseveró.

"Se está acusando a una persona inocente, de la cual mi exseñora siempre le tuvo celos de cierta manera", aseguró en defensa de la modelo de 33 años.

"No sé si va a existir una relación con Camila"

Sobre su relación con Andrade, comentó que “con Camila efectivamente tenemos buena onda, como compañeros de trabajo, y si decidí terminar mi matrimonio fue por eso, porque no me podía estar pasando algo con otra mujer estando en un compromiso”.

“Enfrenté a mi exseñora con la verdad y que tenía que terminar la relación antes que ocurriera un engaño, o mirar para el lado. Por eso insisto que el único responsable soy yo”, añadió.

Kaminski luego insistió en que “no hubo infidelidad porque no pasó nada con Camila antes de que me separara. No hay ningún tipo de relación ni tampoco la hubo. Lo único que pasó entre nosotros fue un beso en el Festival de Puente Alto que lo pidió la gente después de tres días”.

“Si va a existir una relación con Camila no lo sé, no hay que escupir al cielo”, cerró.

