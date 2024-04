"Me aburrí": Carla Jara desmiente tajantemente a Camila Andrade tras infidelidad de Kaminski

12 abr. 2024 - 02:10 hrs.

¿Qué pasó?

Hace ya casi dos semanas se conoció que Carla Jara y Francisco Kaminksi pusieron fin a su relación de 11 años por una mediática infidelidad, de los cuales 7 estuvieron casados.

Durante las últimas horas, Camila Andrade afirmó que ella no fue la responsable de la ruptura de la pareja, hecho que fue desmentido tajantemente por Jara.

¿Qué dijo Carla Jara?

Jara asegura que Andrade y Kaminski habrían estado intercambiando mensajes, mientras el matrimonio estaba de vacaciones junto a su hijo, y es en este contexto en donde la ex-animadora de Mekano se habría enterado de la infidelidad de su pareja.

"Estoy cansada de tanta mentira y de que me quieran dejar como la celosa, impulsiva y mentirosa, cuando he estado aguantado desde esa fecha no contar nada", esto a raíz de las más recientes declaraciones de la modelo.

“Me aburrí”

En el mismo texto, Jara declara: "Pero me aburrí, el 12 de febrero, fecha en la cual esta mujer estaba en pareja y Francisco estaba casado y de vacaciones con su familia".

Junto a esta storie, la también actriz publicó una captura de un mensaje directo enviado, presuntamente, a Camila Andrade.

El mensaje parece haber sido enviado el 12 de febrero, y podemos ver frases como: "Seguro te dijo que estábamos mal", "Si fueras un poquito sorora no te harías la linda con un hombre casado" "¿Por qué no pensaste antes que tus mensajes le romperían el corazón a un niño?" y "Espero que el daño que nos has hecho te sirva para que nunca más te metas en un matrimonio".

