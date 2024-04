Camila Andrade rompe su silencio tras ser apuntada como responsable del quiebre entre Kaminski y Carla Jara

11 abr. 2024 - 09:05 hrs.

La modelo y presentadora de televisión, Camila Andrade, sacó la voz a más de una semana de la comentada separación entre Carla Jara y Francisco Kaminski, en la que ella aparece como la tercera persona en discordia.

Y es que Carla, al momento de anunciar su quiebre matrimonial, aseguró que fue porque Francisco le fue infiel con una "compañera de trabajo", quien para la opinión pública y los programas de farándula es Camila, modelo que trabajaba hasta hace un tiempo con el locutor radial.

El comunicado de Camila Andrade

Durante la noche de este miércoles 10 de abril, Andrade subió un comunicado en el que parte diciendo: "es lamentable que en esta época de rápida difusión de información y desinformación me vea en la necesidad de abordar rumores y ciertas noticias que circulan sobre mi vida personal".

"Durante estas últimas semanas he enfrentado momentos difíciles al ser objeto de difamaciones que buscan dañar mi imagen y reputación", añadió.

La modelo aseveró que producto de estos rumores, ha recibido "comentarios agresivos y amenazas que, sinceramente, considero injustas", acotó.

Luego enfatizó en que, "quiero dejar en claro que no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa".

Andrade adelantó que esta será la última vez que hable sobre este tema, "porque no debo dar explicaciones de mi vida privada", mencionó. Al finalizar, aprovechó de agradecer a sus familiares y cercanos que la han estado acompañando en estos días.

