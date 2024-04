Pablo Schilling: ¿Cuántos años tiene, quién es su pareja actual y a qué se dedica el ex de Kel Calderón?

11 abr. 2024 - 07:10 hrs.

Han pasado largos años desde que Pablo Schilling saltó a la fama tras sus pasos por diversos programas de televisión. En un principio hizo noticia por su trabajo como modelo, e incluso ganó el concurso de belleza "Mister Chile".

Eso justamente le permitió entrar a la TV, y su primera aparición ocurrió en 2005 en el reality show "La Granja VIP". Tras ello, se le recuerda por su paso por "Pelotón", reality que ganó, y en "Amazonas". De este último programa fue expulsado tras una violenta patada que le propinó al participante Carlos Ripetti.

Schilling también es recordado por haber mantenido una relación de tres años, entre 2010 y 2013, con Kel Calderón, la hija de Raquel Argandoña.

"Nosotros teníamos un pololeo agresivo. Los dos tuvimos culpa ahí. Aunque mi situación estuvo lejos de ser una causa como las que veo en la Fiscalía, igual pienso que estas situaciones se empiezan a gestar sin que uno se dé cuenta", contó Kel hace unos años en la revista Ya sobre el tenor de su romance con Schilling.

Pablo Schilling y Kel Calderón (Archivo)

El presente de Pablo Schilling: ¿Cuántos años tiene y a qué se dedica?

Pablo Schilling nació el 28 de marzo de 1984, por lo que recientemente cumplió 40 años de edad.

El exchico reality se alejó completamente de la televisión y actualmente trabaja como corredor de propiedades, incluso hace unos años tomó un curso de “Plusvalía de Sueldo y Mercado Inmobiliario”, en la Universidad Adolfo Ibáñez. Igualmente, sigue ligado a las comunicaciones realizando eventos.

El año 2016, Schilling comentó a Mega.cl que nunca se alejó realmente de los estudios y que se mantenía en la carrera de Ingeniería. "Siempre estuve estudiando mientras trabajaba en la tele".

"Como me estoy portando bien, no me he mandado ni un condoro y no estoy pololeando con nadie famoso, me han dejado de llamar, me imagino que eso no vende”, señaló en esa ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Schilling Lira (@pabloschillinglira)

¿Quién es la actual pareja de Pablo Schilling?

En sus años de farándula, Pablo Schilling mantuvo una relación de tres años con Raquel "Kel" Calderón, aunque antes también tuvo romances con la argentina Mariela Montero y con Angie Alvarado, durante su época de "Pelotón", en lo que fue un triángulo amoroso.

Sin embargo, lejos de sus años de farándula, Schilling actualmente está en una relación desde 2017 con la odontóloga Sofía Calcagni, quien es cirujano dentista especialista en Periodoncia y en Estética y Armonización Orofacial, según relata su sitio web.

Schilling publica constantemente contenido en redes sociales junto a su pareja, con quien comparte fotografías de sus viajes y salidas a comer.

Incluso, para el último cumpleaños de Schilling, su pareja le dedicó un tierno mensaje en Instagram: "40 vueltas al Sol de mi Zarapito. Estoy muy feliz y agradecida de poder celebrar otro año más de vida juntos...Te mereces lo mejor del mundo siempre!! Estás como el vinooo. Te amo con todo mi corazón".

En la fotografía de saludo se ve a la pareja junto a un niño, el que muchos pensaron que se trataba del hijo de ambos, sin embargo, Calcagni aclaró que era su sobrino, ya que no tienen hijos.

Pablo Schilling, su pareja y su sobrino.

Todo sobre Famosos chilenos