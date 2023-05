"Qué ingenua fui": Mariela Montero confiesa que exsuegra la hizo abortar sin su consentimiento

04 may. 2023 - 15:45 hrs.

La modelo y comediante argentina Mariela Montero contó públicamente una difícil situación que vivió en una relación amorosa del pasado, cuando su suegra de ese entonces la obligó a abortar sin que ella lo quisiera.

Esta revelación la hizo en un programa del canal Vive!, reconociendo que atravesar dicho momento en su vida fue algo "muy duro" y que nunca antes había querido contar.

El aborto de Mariela Montero

"Tuve una situación donde mi exsuegra me hizo abortar sin mi consentimiento", señaló de entrada en su relato, agregando que fue sometida a una operación por quistes que terminó en un aborto, azuzado por su suegra.

"Me operan a mí, porque yo tenía un mes de gestación, para sacarme los quistes que me crecían del tamaño de un pomelo (...) me sacan la mitad de un ovario, pero cuando termina esa operación, yo sigo teniendo a mi bebé vivo dentro de mi vientre", rememoró.

Luego de lo anterior, los médicos le hicieron firmar un papel en el cual ella daba el permiso para autorizar un aborto en caso de ser necesario para una operación posterior.

"Les digo ‘pero yo no quiero abortar’, y me responden ‘no, pero esto es por si acaso’. (Confiaba) en que lo que me estaba diciendo —quien en ese momento era mi suegra— era la verdad. (Esa persona) era la imagen materna más cercana que tenía al lado. Sin saber que yo estaba firmando el consentimiento para un aborto", lamentó.

Tras salir del recinto asistencial, a la hora después tiene una descompensación y sufrió inmediatamente la pérdida.

Las disculpas de su exsuegra

A los dos años de este suceso, su exsuegra se acercó a ella para pedirle perdón, sin decir claramente por qué hecho se estaba disculpando.

"Yo pensé que me llamaba para pedirme perdón por haber sido una persona bien odiosa conmigo, pesada, pero no por lo del bebé. Le digo ‘tranquila, está todo bien, ya quedó en el pasado’", recordó.

No obstante, a la década después, haciendo memoria conectó los puntos y se dio cuenta de que ella se disculpaba por haberla sometido a un aborto.

"Casi 10 años después, un día a mí se me abre la mente como una revelación y dije: ‘Acá pasó esto, claro, qué ingenua que fui, qué tonta, no me di cuenta, esta mujer hizo esto y por eso a ella le masacraba la culpa y me pidió perdón dos años después'", cerró.

