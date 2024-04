Julianno Sosa habla tras baleo en Peñaflor: "No está bien que me deseen la muerte por mi pasado"

12 abr. 2024 - 12:03 hrs.

El miércoles 10 de abril, el cantante chileno de música urbana Julianno Sosa resultó herido tras recibir dos disparos a las afueras de una hacienda en Peñaflor, Región Metropolitana.

Tras el ataque, el intérprete atropelló a una mujer que en ese momento se encontraba abriendo el portón de acceso.

Sosa, que se mantiene en un centro médico para atender sus heridas, habló a través de sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus amigos y sus fans, y también para informar sobre la persona atropellada.

Instagram

"No está bien que me deseen la muerte por mi pasado"

A través de Instagram, el cantante escribió: “Muchas gracias a toda la gente que se ha preocupado por mí, estoy bien, me recuperaré pronto con Dios mediante”.

“Nuevamente, Dios me regala otra oportunidad, nunca dejen de decir cuánto aman a sus seres queridos y esto me hace más fuerte, sigo luchando contra estos demonios, pero seguiré cambiando para bien y escoger el buen camino”, continuó.

“Perdono de corazón a toda esa gente que conoció mi peor versión de mí y se quedó con ella. No los juzgo, pero les demostraré que no soy el mismo, no está bien que me deseen la muerte x mi pasado, soy un ser humano igual que ustedes; hijo, padre, amigo, soñador…”, aseveró.

“Sé que soy una influencia también y ocuparé estas herramientas para hacer el bien GRACIAS DIOS Y AL UNIVERSO NUEVAMENTE y a todos mis fanáticos y amigos”, insistió.

Instagram

Por último, informó que “con la niña que salió afectada, mi equipo está en contacto con la familia”.

“Ayer estuvimos en la misma sala de urgencias y hablamos un ratito, nos reímos un ratito y nos sentimos bendecidos, espero también se recupere pronto y que vuelva pronto a su casita tq mucho paz”, cerró.

Instagram

Todo sobre Famosos chilenos