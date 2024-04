"El que encuentra el mensaje en su celular es mi hijo": Carla Jara detalla cómo descubrió infidelidad de Kaminski

20 abr. 2024 - 00:45 hrs.

La exchica Mekano e influencer, Carla Jara, entregó su versión sobre su reciente separación con Francisco Kaminski, con quien mantuvo una relación de 11 años.

Jara entregó detalles exclusivos de los hechos que llevaron al quiebre de la pareja, ya que las declaraciones que entregó anteriormente fueron breves y por redes sociales.

Todo esto ocurrió durante una entrevista que concedió al programa Podemos Hablar, en el que explicó cómo ocurrieron los hechos.

Carla Jara se refiere a su separación con Kaminski

Según Carla, todo comenzó cuando empezó a recibir mensajes a través de Instagram en los que, personas que trabajan en La Red (canal en el que trabaja Kaminski), le contaban de ciertas actitudes entre él y su compañera Camila Andrade. "Ojo con la Camila y tu marido", le advertían. Ante esto, ella le preguntó a quien entonces era su marido, pero él solamente le respondía que, "te estay pasando rollos".

"Como mujer uno siente, empecé a poner ojo en todo. Él siempre me dijo que era su compañera de pega, que no pasaba nada y que ni siquiera la pescaba, que me amaba, pero en los mensajes me decían que iban a almorzar juntos, que se desaparecían en el estudio. Empecé a preguntarle más mientras estaba grabando el programa. Las grabaciones terminaban a las 01:30 y era obvio que nadie termina de grabar a esa hora".

"El que encuentra el mensaje en su celular es mi hijo"

Sin embargo, lo peor vino después cuando se fueron de vacaciones a Brasil junto a su hijo Mariano. La ex Mekano aprovechó de aclarar que, hasta entonces, su relación estaba muy bien y no venían mal, como declaró Kaminski tras el quiebre. Al momento de explicar cómo descubrió la infidelidad, hace una pausa larga y se le quiebra la voz. "El cómo es súper rudo, porque el que encuentra el mensaje en el celular de él, es mi hijo. Él me lo muestra y me doy cuenta de lo que está pasando, porque decía, 'ok, hablamos después, te quiero mucho', además, todas las conversaciones anteriores con ella estaban borradas", señaló.

Jara no se quedó callada y le preguntó al animador, qué significaban la conversación, mientras que Francisco le bajó el perfil a la situación y salió de la habitación al balcón del hotel en que se encontraban. "Por declaraciones recientes de Camila, me entero de que habló con ella para advertirle que yo había encontrado los mensajes".

Los mensajes que descubrió de Camila Andrade y la pesadilla en Brasil

Posteriormente, Carla subió a la terraza del hotel para despejarse un poco y cuando regresó a la habitación, Kaminski estaba durmiendo y sonó su teléfono, al revisarlo, Carla notó que los mensajes eran de Camila y decía, "¿puedes hablar?", por lo que ella le contestó haciéndose pasar por Francisco. "Te juro que fue como un puñal en mi corazón, eso me comprobaba todas mis dudas". Pasado un rato, Carla le contestó no de buena forma, asegura ella. "Eres tan tonta que no te das cuenta de que estás hablando conmigo, soy la Carla. No puedo creer que seas tan mala gente de estar metiéndote en un matrimonio", le dijo, pero Camila no volvió a responder, hasta el día siguiente, cuando le dijo que no tenía nada con "Kami".

La influencer revela que quedaban dos días en Brasil, pero que, "fue una pesadilla estar allá. No hablábamos, desayunábamos cada uno por su parte. Almorzábamos separados, tratamos de no conversar el tema por nuestro chiquitito", consignó.

