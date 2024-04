¿Cómo se inició la cercana relación entre Francisco Kaminski y Camila Andrade?

15 abr. 2024 - 14:10 hrs.

El conocido animador Francisco Kaminski está envuelto en una polémica, luego de una presunta infidelidad a la actriz y exchica reality Carla Jara, con quien mantuvo una relación de varios años.

En medio de esta polémica se encuentra la modelo Camila Andrade, quien por un tiempo fue compañera de Kaminski en el programa "Caja de Pandora" de La Red.

Según ha trascendido en los medios de comunicación, la pareja de animadores habría comenzado a tener un vínculo más que profesional, lo que fue alertado por Carla Jara, quien hace días se dio el tiempo de exponer públicamente la situación.

¿Cómo inició la cercana relación entre Francisco Kaminski y Camila Andrade?

En un comienzo, tanto Kaminski como Andrade formaban dupla en el mencionado programa de La Red, no dando ninguna luz de una posible relación más allá de ser compañeros de trabajo.

Sin embargo, todo dio un giro en la interna cuando el presentador de televisión, según la propia Andrade, dijera privadamente a su entorno laboral que estaba separado de su pareja, Carla Jara.

"Francisco, no solamente a mí, sino que a otras personas al interior del canal, nos había dicho que él se encontraba ya separado de Carla Jara", sostuvo Andrade en Zona Latina.

Fue en marzo cuando Kaminski y Andrade comenzaron a tener un vínculo más sólido, teniendo charlas que iban más allá de lo estrictamente profesional, algo que fue confirmado por la modelo.

"Empezamos a tener una mayor cercanía, a tener más confianza, a contarnos más nuestras cosas", remarcó.

Cabe destacar que la dupla de animadores también formaron parte de un evento durante enero en la comuna de Puente Alto, donde ambos terminaron dándose un beso sobre el escenario, a pedido del público.

¿Camila Andrade estaba soltera?

La animadora comentó que ella, ya en marzo, cuando comenzó a acercarse más a Kaminski, estaba soltera y que él estaba separado, según le había mencionado el presentador.

"Yo estaba fuera de mi relación y él comenta que está separado", manifestó la modelo, quien además recalcó que ni ella ni Kaminski están juntos, aunque no descartó un interés de un vínculo más allá de la amistad.

¿Qué ha dicho Kaminski?

En tanto, en una entrevista para LUN, el presentador de televisión expresó que toda la culpa era suya y que esta no era una "pelea entre dos mujeres".

"Se está acusando a una persona inocente, de la cual mi exseñora siempre le tuvo celos de cierta manera", contó.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en unos mensajes enviados por Andrade a él y que fueron descubiertos por Jara, asegurando que la exchica "Mekano" los había malinterpretado.

"No hay ningún tipo de relación ni tampoco la hubo. Lo único que pasó entre nosotros fue un beso en el Festival de Puente Alto", sostuvo el animador en ese momento, aunque hace unos días, según el periodista Sergio Rojas, Kaminsmi le habría confesado que "yo creo que me pasa algo con Camila que no me ha pasado nunca".

