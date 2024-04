"Entiendo que no venían bien": Camila Andrade se defiende tras chat exhibido por Carla Jara

15 abr. 2024 - 09:06 hrs.

La presentadora de televisión Camila Andrade se defendió ante las declaraciones realizadas por Carla Jara y en las cuales la acusaba de tener una relación extramarital con su esposo, Francisco Kaminski.

Hace algunas semanas se confirmó el fin de la relación entre Jara y Kaminski, tras más de 11 años juntos. En medio de acusaciones cruzadas, Camila Andrade aseguró que "no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa (con Kaminski)", ante lo que Carla Jara reveló un extenso mensaje que le envió a la exmiss Chile hace algunos meses.

Dicha conversación corresponde al 12 de febrero, fecha en que Jara estaba de vacaciones con su marido en Brasil y donde habría sospechado de una supuesta infidelidad, debido a que Andrade le envió mensajes a Kamiski en los cuales decía "puedes hablar ahora, avísame" y "te quiero mucho, hablamos después".

El mensaje de Carla Jara a Camila Andrade

"Entiendo que no venían bien"

En una entrevista brindada al programa "Que te lo digo", Andrade descartó ser la causante de la ruptura matrimonial y explicó el contexto en que le mandó esos mensajes de WhatsApp a quien fuera su compañero de trabajo.

"Ella habla de unos 'te quiero mucho' y de hablar a las 2 de la mañana. Efectivamente, cuando ellos estaban en Brasil, que además entiendo que no venían bien, estaban mal y en ese viaje fue exactamente lo mismo. Un día en nuestro chat interno, mío con Francisco, tenemos una conversación, durante la tarde, comentándole que un amigo en común se estaba separando, que le hablara, que le diera su apoyo, y le pongo 'gracias, te pasaste y le pongo te quiero mucho', eso es real", confesó.

A juicio de Andrade, cuando Carla vio esos mensajes se generó el problema y es que la esposa de Kaminski ya habría tenido sospechas de una eventual infidelidad entre su marido y Andrade.

Camila Andrade y Carla Jara (Instagram)

"Ella se encuentra con el mensaje del 'te quiero mucho' y al parecer se genera un escándalo, internamente entre ellos en Brasil, en sus vacaciones", añadió al exmiss Chile, para luego contar que "ese mismo día —11 de febrero— Francisco me habla y me dice que había celos por parte de ella y que quizá me escribiría para aclarar la situación".

Durante la noche, y ya siendo 12 de febrero, Camila recibió mensajes desde el WhatsApp de Francisco Kaminski, los cuales, asegura, fueron enviados por Carla Jara, quien se habría hecho pasar por su marido.

"En esa conversación, yo, pensando que era Francisco, me dice 'Hola, ¿cómo estás?' y me cuenta lo que había vivido. Yo le digo 'sabes, yo ya sabiendo que se estaba generando un problema mayor, le digo, no sé si hablarte o no hablarte' y me comienza a decir palabras inapropiadas y me dice, 'soy Carla Jara'. Le digo que está confundida y que hay una situación que se está imaginando", aseveró.

Luego, según acusó Andrade, Carla Jara le envió mensajes a su chat privado. "Ella luego me escribe al DM personal. Me da a entender que ella cree que nosotros tenemos una relación, que hemos salido a comer a lugares públicos y que teníamos algo. Eso es mentira, tiene una información que no es real, ella vio esos mensajes y engrana esto", acotó.

"No estamos en una relación"

Cuando ocurrieron estos hechos, la presentadora de televisión se encontraba en una relación, la cual posteriormente terminó. Andrade y Kaminski se volvieron a encontrar el mes de marzo, cuando retomaron las grabaciones del programa y fue allí cuando se empezaron a acercar.

"Luego de la situación que paso en Brasil de los mensajes, nosotros nos reencontramos en marzo, cuando retomamos las grabaciones del programa, empezamos a tener una mayor cercanía, a tener más confianza, a contarnos nuestras cosas", manifestó Andrade.

En la misma línea, detalló que "cuando retomamos las grabaciones yo estoy fuera de mi relación y él comenta que está separado y nosotros comenzamos a tener una cercana diferente". Aunque Camila Andrade asegura que actualmente con Francisco Kaminski "no estamos en una relación", sí confesó que tienen las intenciones de tener algo más que una amistad.