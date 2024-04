"Me siento noqueado": La profunda reflexión de Pato Oñate tras la muerte de su esposa por cáncer

15 abr. 2024 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

El notero de televisión, Patricio Oñate, informó hace una semana que su esposa, María Cecilia Briceño, falleció producto de un agresivo cáncer estomacal cerca del mediodía de este martes 9 de abril.

Oñate, quien fuera en la década de los 90 y principios de los 2000 un recordado notero de diferentes programas de televisión comunicó el deceso de su esposa con un conmovedor video en el que aparece acompañado de sus dos pequeños hijos.

La reflexión de Pato Oñate

En diálogo con Las Últimas Noticias, el comunicador dio a conocer cómo ha vivido estos días junto a sus hijos Nicolás y Clemente, 12 y 8 años, respectivamente.

"Si algo me reconforta es que María Cecilia tuvo lucidez hasta una hora antes de su muerte y que pude despedirme. Lo más importante es que ella pudo dejarle su mensaje a Nico y Clemente", aseguró.

“Me siento noqueado”

"Me siento noqueado, como el boxeador que ya está tirado en la lona, sin reacción. Pero sí está claro que no tengo derecho a tirar la toalla. Y mis cercanos saben que ellos, desde la esquina, tampoco tienen ese permiso para tirarla por mí. Por mis hijos, no puedo tirar la toalla", precisó.

"El que haya permitido que el cáncer se instalara en nuestra casa es algo que considero injusto, no tiene sentido. Yo estoy hoy en la mala y ya no creo en nada. No debió haber pasado esto. No a una persona tan buena como mi esposa", cerró.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Famosos chilenos