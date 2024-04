"Muchas gracias por tanto cariño": Carla Jara agradece apoyo de redes sociales tras separación de Francisco Kaminski

13 abr. 2024 - 18:46 hrs.

A fines de marzo se supo que Carla Jara y Francisco Kaminski pusieron fin a su matrimonio después de 11 años juntos.

La separación ha llamado la atención de las redes sociales debido a las declaraciones que han dado ambos y Camila Andrade, quien fue apuntada como la tercera persona en discordia.

Incluso Lorena Cadiz, mamá de Carla Jara, se refirió al quiebre de la relación, arremetiendo en contra de su exyerno.

Ahora, nuevamente es el turno de Jara de hablar, y distinto al tono hostil que ha tenido la discusión pública por la presunta infidelidad, la actriz agradeció el apoyo que ha recibido e incluso compartió un meme de la situación.

¿Qué dijo Carla Jara?

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un meme de “X” (antes Twitter) que dice "Diosito por favor envíale un hombre lindo y bueno a la Carla Jara".

A eso, agregó: "oye me han hecho reír tanto, cada cosa que me mandan… Muchas gracias por tanto cariño y hacer que este momento sea más llevadero".

Jara también compartió algunos videos donde se ve que participó de una fiesta de cumpleaños anoche, viernes 12 de abril.

"Lo que se hereda no se hurta"

Sobre los dichos de la madre de Carla Jara, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez consignó que Lorena Cádiz publicó en su historia de Instagram una foto de dos ratones de cola larga.

La mencionada postal venía acompañada del texto “lo que se hereda no se hurta, Francisco Kaminski. Ratas. Ahora no podrás odiar a tu padre, ya que has hecho lo mismo... La verdad siempre sale a flote”.

Instagram

Por el momento, Francisco Kaminski no se ha pronunciado tras el recado que le dejó su exsuegra por redes sociales.

Todo sobre Carla Jara