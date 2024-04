Francisco Kaminski no descarta relación a futuro con Camila Andrade: "No hay que escupir al cielo"

12 abr. 2024 - 14:03 hrs.

Francisco Kaminski no descartó una posible relación con la presentadora de televisión y modelo Camila Andrade, a quien su exesposa, Carla Jara, apuntó como la tercera persona en la relación.

Cabe recordar que el 29 de marzo se dio a conocer el fin del matrimonio de siete años de Kaminski con Jara, de cuya relación nació su único hijo, Mariano.

"No hay que escupir al cielo"

En una entrevista con LUN, a Kaminski le preguntaron si había “pasado algo” entre él y Andrade, a lo que respondió que “eso da lo mismo. Nos hemos encontrado para conversar de este asunto, porque somos los más perjudicados y la gente nos apunta”.

“No hay un afán de conquista en este escenario que ha sido tormentoso e injusto. No hubo infidelidad porque no pasó nada con Camila antes de que me separara”, añadió.

Luego, insistió en que “no hay ningún tipo de relación ni tampoco la hubo. Lo único que pasó entre nosotros fue un beso en el Festival de Puente Alto que lo pidió la gente después de tres días”.

Sin embargo, también agregó que “si va a existir una relación con Camila no lo sé, no hay que escupir al cielo”.

"Mi exseñora siempre le tuvo celos"

“Nuestra relación con Carla venía con problemas y peleas, tuvimos varios quiebres, pero lo intentábamos, y se me fue yendo el amor lentamente y yo decidí terminar mi relación, y antes de terminarla no me involucré con una tercera persona, ni con Camila, ni con nadie”, aseveró.

“Se está acusando a una persona inocente, de la cual mi exseñora siempre le tuvo celos de cierta manera”, aseguró en defensa de la modelo de 33 años.

“En marzo se quebró todo y decidimos que después del cumpleaños de mi hijo el 18 de marzo yo me iba de la casa, pero ya estábamos separados, haciendo las cosas de forma independiente", dijo Kaminski sobre el fin de su relación con Carla Jara.

