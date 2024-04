"Señal de vida": María Elena Swett sube foto a redes sociales por su cumpleaños y fans se percatan de detalle

12 abr. 2024 - 14:31 hrs.

La actriz, María Elena Swett, subió una foto en sus redes sociales en el día de su cumpleaños, el que lo pasó en Nueva York, Estados Unidos.

En esa ciudad también se encuentra su hijo, Santiago Rowe, fruto de su relación con el norteamericano John Rowe y a quien no ve hace más de un año.

Una particularidad en la descripción del posteo volvió a encender las especulaciones de sus fans, quienes desean que ella pueda volver a ver a su hijo.

"Señal de vida"

En el posteo que hizo María Elena Swett hoy, viernes 12 de abril, se le ve a ella, sonriente, al interior de un local del que solo se alcanza a ver el techo.

“Señal de vida. 11.4.2024. 45 años 1 deseo. Papá, familia, amigos, amores, y mi querida gente buena. En este justo momento recién los estoy leyendo a todos. Estoy tan lejos”, comenzó su mensaje.

“Solo puedo decirles gracias por estar conmigo tan cerca hoy. Atesoro profundamente su cariño. Estoy sintiendo este abrazo enorme que la verdad sí necesitaba. Ya saben… se les quiere por acá. Sigo!”, agregó.

La particularidad de esta publicación, que hasta ahora ha alcanzado más de 40 mil "Me Gusta", está en sus hashtags, en uno de los que ella llevaba un conteo de los días que no veía a su hijo. Ahora, ese conteo desapareció, dejando solamente tres puntos suspensivos.

¿Por qué Mane Swett no puede ver a su hijo desde hace más de un año?

Actualmente, el hijo de Mane Swett, Santiago Bowe, tiene 11 años y está viviendo junto a su padre en Estados Unidos, con quien se quedó luego de pasar las fiestas de fin de año de 2022 con él.

Santiago viajó hasta Nueva York para reencontrarse con su padre, John Bowe, a quien siempre veía durante sus vacaciones, sin embargo, por razones que se desconocen, se quedó junto a él cuando en realidad debía volver para iniciar su año escolar.

Pese a que la actriz ha comentado en varias oportunidades en sus redes sociales que no ha podido ver a su hijo, no ha revelado detalladamente la razón de por qué no puede viajar a ir a verlo, aunque probablemente sea por motivos legales, por lo que ya inició un proceso judicial al respecto.

"Ustedes saben que ella tiene un hijo, que su papá es norteamericano que vive en Nueva York. Ellos están separados y su hijo viaja constantemente a ver al papá. Le tocó viajar para las fiestas de fin de año y resulta que el papá no se lo devolvió", reveló la periodista Cecilia Gutiérrez hace unos meses.

