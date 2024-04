Mamá de Carla Jara arremete contra Kaminski por supuesta infidelidad: "Ratas... La verdad siempre sale a flote"

13 abr. 2024 - 16:16 hrs.

Tras una supuesta infidelidad de su marido, a fines de marzo de este 2024, se conoció que Carla Jara puso fin a su matrimonio con Francisco Kaminski, luego de 11 años juntos.

Tras distintas declaraciones de parte de los involucrados en torno al quiebre, esta vez fue el turno de Lorena Cadiz, la mamá de Carla Jara, quien a través de sus redes sociales arremetió contra Kaminski.

Cabe recordar que Jara acusó a la modelo y panelista de televisión, Camila Andrade, de entrometerse en su matrimonio, hecho al que Andrade se refrió recientemente.

Instagram

¿Qué dijo la mamá de Carla Jara?

Según consignó la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, Lorena Cádiz publicó en su historia de Instagram una foto de dos ratones de cola larga.

La mencionada postal venía acompañada del texto “lo que se hereda no se hurta, Francisco Kaminski. Ratas. Ahora no podrás odiar a tu padre, ya que has hecho lo mismo... La verdad siempre sale a flote”.

Instagram

Por el momento, Francisco Kaminski no se ha pronunciado tras el recado que le dejó su exsuegra por redes sociales; Carla Jara tampoco se ha referido a los dichos.

Todo sobre Carla Jara