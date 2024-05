Madre inicia campaña en busca de fondos para su hijo de 3 años con tumor cerebral: Necesita cerca de $150 millones

19 may. 2024 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

Johanna Rojas inició una campaña de recolección de fondos para su pequeño hijo de 3 años, León Burgos, a quien lo aqueja un severo tumor cerebral.

La campaña nombrada: "Todos juntos por León", tiene como objetivo la obtención de cerca de $150 millones requeridos por el menor para poder viajar a Estados Unidos para participar de ensayos clínicos.

¿Qué dijo la madre de León?

En conversación con Meganoticias, Johanna comenzó relatando que "nuestro hijo tiene un tumor que es super agresivo con una expectativa de vida super corta, lamentablemente en Chile no tenemos cura, no tenemos ninguna opción más que todo lo que se está haciendo paliativo".

Meganoticias

"Tuvimos una radioterapia, gracias a ella nuestro hijo hoy ya está estable. Pero en algún minuto él va a empezar a presentar daño neurológico y eso es lo que queremos evitar", agregó.

Posteriormente, explicó que "encontramos unos ensayos clínicos a través de otro niño que también tiene este diagnóstico en Chile, ellos nos ayudaron a llegar a las personas indicadas, pero la verdad es que llegar a estos ensayos es carísimo".

"Este ensayo clínico está en Estados Unidos y allá él tiene una opción de vida, él podría tener una oportunidad, pero si no tengo el dinero, mi hijo va a morir acá en Chile", puntualizó.

En esa línea, aseguró que "nosotros somos una familia de bajos recursos, hoy mi esposo es quien sustenta la casa, él está con licencia. Necesitamos reunir por lo menos 100 millones de pesos, por lo menos, es más, pero eso es lo que nos pusimos como tope".

Respecto a lo anterior, apuntó a que "tenemos que costear viaje, estadía, gastos médicos… nuestro hijo no tiene tiempo, en cualquier minuto va a empezar a decaer su salud y podría tener daño neuronal y no me van a dejar llevarlo".

"Para toda mamá, mientras haya una esperanza, por más mínima que sea, la va a tomar, vamos a luchar. Nuestro hijo era un niño totalmente sano, era un niño feliz, y vamos a darlo todo por él", sentenció.

Conoce a continuación como poder hacer un aporte monetario a la campaña Todos juntos por León: