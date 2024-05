Madre de Franco Vargas pide exhumación de su hijo: "Nunca he creído en la autopsia, sé que hay algo más"

19 may. 2024 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado tres semanas desde el fallecimiento de Franco Vargas, conscripto del Ejército que perdió la vida mientras participaba en un ejercicio militar en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota, un caso que ha generado desconfianza en la madre de Franco, Romy Vargas.

En conversación con Meganoticias Alerta, Romy explicó que hoy sus esfuerzos están enfocados en que el caso sea investigado por la justicia civil y que se le realice prontamente una nueva autopsia al cuerpo de su hijo, por lo que pide adelantar la audiencia que autorizaría la exhumación del cuerpo de Franco.

Desconfianza en la justicia militar

"Estamos solicitando con todas las mamás (del resto de conscriptos afectados) que esto sea llevado por la justicia civil. No queremos que participe la fiscalía militar por ningún motivo", dice tajante Romy sobre la desconfianza que tiene en cómo se ha llevado la investigación hasta ahora.

Romy Vargas (Aton)

"Estamos esperando la resolución de la Corte Suprema y queremos pedir, por favor, que esto sea por la justicia civil, porque nosotros necesitamos tener claridad de lo que pasó y justicia", agrega.

"Yo esto no quiero que quede impune. Ellos tienen que pagar. Y con cárcel", dice sobre el castigo que deberían recibir los eventuales involucrados en la muerte de su hijo.

Madre de Franco Vargas pide acelerar exhumación

Otra de las luchas de Romy es que se pueda practicar una segunda autopsia a su hijo, ya que no se habrían seguido los protocolos internacionales de casos en los que hay sospecha de una eventual participación de terceros o tortura.

"Yo desde un primer momento he dicho que la autopsia que se le realizó a mi hijo fue demasiado corta y yo vi a los militares en el Servicio Médico Legal (SML), entonces nunca me pareció correcta", dice la mujer.

"Yo nunca he creído en esa autopsia, yo sé que hay algo más. Aparte de que dijeron que mi hijo también estaba enfermo, estaba también con los síntomas de la influenza y quizá mi hijo tenía después bronquitis o neumonía. No sabemos", agregó visiblemente emocionada.

La audiencia que autorizaría la eventual exhumación está fijada para el 4 de junio, por lo que Romy pide acelerar el proceso.

"Yo no sé de quién depende que se pueda adelantar la fecha, pero si se está viendo, por favor que sea lo más pronto posible. Esto yo lo he pedido desde el día uno que empecé a viralizar el caso. Necesito de otra autopsia, no estaba conforme con la que le habían hecho a mi hijo y que después el Servicio Médico Legal publicó en la prensa sin consultarme, sin pedirme autorización", agregó.

Petición al general Iturriaga

Otro de los reclamos de Romy es el trato y el ocultamiento de información, según dice, por parte del Ejército y por eso pide que el general en jefe de la institución, Javier Iturriaga, la reciba.

"Yo le pido, por favor, al general Iturriaga que yo necesito hablar con él. Que me diga qué pasó, que me dé nombres. Yo necesito saber la verdad (...) Es algo que no es descabellado. Estoy pidiendo por favor que me aclare qué pasó. Yo perdí a lo que más amaba en mi vida", dijo antes de quebrarse emocionalmente.