"Por favor, contéstame, ayúdame": Amigo de joven asesinada en Maipú revela que ella le pidió auxilio antes de morir

22 feb. 2024 - 10:05 hrs.

Nuevos detalles se han conocido sobre el asesinato de Ari Salgado, una joven de 24 años que falleció el 20 de febrero en Maipú tras, presuntamente, haber sido asesinada por su pareja, Joaquín González Barra, quien le confesó el crimen a su hermana.

El pasado lunes, el mayor Marcelino Espinoza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada, señaló que "la pareja de pololos mantuvo una discusión y, luego de agredirse mutuamente, el hombre extrae un arma cortopunzante y apuñala a la joven en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte".

Según información de Carabineros, posteriormente, el sujeto habría ocultado el cadáver de la joven en un saco, para luego guardarlo dentro de una maleta.

Ari Salgado

"Por favor, contéstame, ayúdame"

Un amigo de Ari confesó que la joven le habría pedido ayuda por teléfono cerca de las 4 de la madrugada del día en que falleció, sin embargo, él no le pudo responder ni a los mensajes ni llamadas, ya que se encontraba durmiendo.

"El día que le pasó esto tenía una llamada perdida y unos mensajes que los borró, quizás lo borró él, no sé quién habrá sido", contó su amigo a CHV Noticias.

Dentro de los mensajes que recibió, dijo que "el día anterior me mandó 'Aló, aló, por favor, contéstame, ayúdame'. Me pidió ayuda, 'casi me muero' me estaba escribiendo".

El hombre también sinceró que antes del crimen, junto a Ari habían viajado a la playa, pero cuando regresaron a Santiago, ella se reunió con su novio. "Todos esos días yo había estado con ella, de hecho habíamos ido a la playa y se había juntado con él al parecer, pero los papás lo mantuvieron encubierto", señaló.

"Era muy obsesivo con ella"

Ari Salgado y Joaquín González Barra, el autor confeso de su crimen, mantenían una relación sentimental desde hace dos años.

Una amiga de la joven reveló al mismo medio que Joaquín habría tenido conductas obsesivas con Ari.

"Siempre supe que él era muy obsesivo con ella, muy violento, que quería tenerla encerrada para él, no más. Él era obsesivo, la buscaba mucho para estar con ella y ella a veces hacía cosas que no nos contaba. Por ejemplo, yo creo que esta violencia viene hace rato, no nos decía todo por no dejarlo mal a él, quizás", precisó.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.