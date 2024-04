"Si es una emboscada, es algo que indudablemente estaba preparado": Alcalde de Cañete tras crimen de tres Carabineros

27 abr. 2024 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Jorge Radonich, alcalde de Cañete, se refirió a la zona en la que fueron encontrados los tres carabineros fallecidos al interior de un vehículo policial incendiado.

El hallazgo provocó conmoción en la institución policial, la que canceló la ceremonia de aniversario fijada para hoy, sábado 27 de abril, y las autoridades de Gobierno informaron que habrá tres días de duelo nacional.

Por el momento, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra viajando a esta comuna de la región de Biobío.

¿Qué dijo el alcalde de Cañete?

“Lo que ha ocurrido es aberrante, inaceptable verdaderamente. Anoche nos informaron lo que había ocurrido en el trayecto y la verdad es que no entendemos por qué lo hicieron”, explicó el edil.

Municipalidad de Cañete

“Esta situación enluta, duele, molesta y preocupa. Por sobre todas las cosas, no podemos entender cómo un ser humano puede hacer lo que le hizo a estos Carabineros”, continuó.

“Me avisaron tipo dos de la mañana y no podía entender, pensé incluso que no era realidad, pero luego nos confirmaron que sí. Esa zona roja estaba pasando, no habían habido atentados y estábamos muy tranquilos”, aseveró Radonich.

El alcalde reiteró en que “pensábamos que esto estaba bajando y que iba a permitir vivir con tranquilidad y en paz, pero lo que ocurrió anoche revierte toda la situación y nos sitúa en un lugar muy, pero muy preocupante”.

Consultado sobre la naturaleza de cómo sucedieron los hechos, la autoridad comunal respondió que “yo no puedo emitir un juicio hasta que se haga una investigación, pero si es una emboscada, es algo que indudablemente estaba preparado”.

“Yo espero que se haga la investigación y que ojalá se pueda descubrir quienes son los que están detrás de esto y que la justicia pueda actuar, pero con mano dura”, dijo.

“No habíamos tenido un atentado de esta magnitud y menos en las condiciones en que mueren. No habíamos tenido eso y por eso nos preocupa muchísimo”, cerró.

