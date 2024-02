Servel solicita a Comunes la devolución de 872 millones de pesos

21 feb. 2024 - 21:21 hrs.

¿Qué pasó?

El partido político Comunes suma más problemas. A sus dificultades administrativas que complican su existencia, luego que el Tricel solicitara su disolución por infracciones graves y reiteradas a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, ahora la colectividad debe responder por operaciones financieras no acreditadas.



El Servicio Electoral explica que Comunes, colectividad presidida por Marco Velarde, no logró acreditar el uso correcto de $872.204.645, monto que no ha sido reintegrado.

Servel

Del mismo modo, el diario La Segunda señala que el Servel solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que actúe para recuperar los dineros que venían de aportes fiscales.





De acuerdo a lo que publica el citado medio, la cifra se desglosa en $105 millones correspondientes al anticipo fiscal de las elecciones 2021; $273 millones de gastos corrientes no acreditados del mismo año; y $238 millones de reembolsos de las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales de ese periodo.

Reembolsos

A lo anterior se suman 52,7 millones de pesos por concepto de reembolso de las elecciones parlamentarias y de consejeros regionales del 2022, y gastos corrientes no acreditados por 202,5 millones de pesos ese mismo año.



A lo anterior se suma que Comunes no presentó el balance del ejercicio contable del 2021, gestión que es obligatoria realizar.

Otras sanciones

Previamente, el Servel había sancionado a la colectividad en cuatro oportunidades por atrasos en la entrega de sus balances anuales y actualmente mantiene en estado de rechazo sus recuentos de 2020, 2021 y 2022.



Por último, también existe una denuncia en fiscalía por más de $142 millones no rendidos ni reintegrados, correspondiente a 2020 y 2021.

