Rumbo a La Moneda: ¿Quiénes han anunciado su precandidatura presidencial?

21 feb. 2024 - 13:35 hrs.

A poco más de un año para las elecciones presidenciales 2025 —las que deberían realizarse en noviembre, con una eventual segunda vuelta en diciembre—, la carrera hacia La Moneda comienza a tomar forma con el anuncio de los primeros precandidatos presidenciales.

Algunas figuras de la política chilena ya hicieron público su interés por competir en las primarias de su respectivo sector, mientras que otros se ubican como futuros aspirantes en la papeleta de julio de 2025, cuando los afiliados a partidos políticos definan a su candidato —mediante un voto que no es obligatorio, por ser primarias.

¿Quiénes anunciaron su precandidatura presidencial?

A la fecha, solo dos personajes del mundo político han anunciado su precandidatura presidencial, en la que esperan representar a su partido correspondiente para suceder a Gabriel Boric y ser la máxima autoridad del país durante el periodo 2026-2030.

Estas figuras son:

Johannes Kaiser

El diputado independiente que antes pertenecía al Partido Republicano, Johannes Kaiser, comunicó el lunes 19 de febrero que se presentará como precandidato presidencial, asegurando que está en condiciones de competir en las primarias de Chile Vamos.

Johannes Kaiser, diputado independiente que anunció su precandidatura presidencial (Aton)

"Ir a la primera vuelta directamente no me parece razonable, pero sí me parece razonable ir y debatir, discutir con otros candidatos, respecto de cómo se supone que se va a arreglar el desastre en el que estamos metidos", manifestó el parlamentario.

"Mi aproximación, siendo realista políticamente, es que todos (los aspirantes) debiesen participar de la primaria y se deberían firmar acuerdos que fuesen también acuerdos a cumplir en el futuro", acotó.

Rubén Oyarzo

Poco después del anuncio de su colega, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, hizo lo propio, señalando que tiene los "liderazgos que la clase media chilena necesita".

Rubén Oyarzo, diputado del PDG que anunció su precandidatura presidencial (Aton)

"Estoy abierto a la opción de una precandidatura presidencial en la que un nuevo estilo y una nueva forma de hacer política, desde el territorio y no de manera virtual, permita luchar por los anhelos de la clase media y la clase media emergente", declaró a T13.

Sin embargo, el diputado no cuenta con el apoyo de su propio partido. A través de un comunicado, el PDG afirmó que no están en la búsqueda de precandidatos y que cualquiera que desee serlo, "será elegido mediante primarias internas, no por autoproclamaciones (...) Es momento de trabajar para el bienestar de la gente, no para ganar atención mediática".

Los que pronto anunciarían su precandidatura

A la espera de un anuncio formal de su parte, las otras figuras que ganan terreno para inscribirse en las primarias como precandidatos presidenciales son:

Evelyn Matthei

En la última encuesta Cadem, la actual alcaldesa de Providencia obtuvo el primer lugar en tres aspectos clave: preferencia presidencial espontánea, imagen "positiva o muy positiva" y ¿quién debiera ser el sucesor político de Sebastián Piñera?".

Evelyn Matthei, actual alcaldesa de Providencia (Aton)

Cabe recordar que Evelyn Matthei fue candidata presidencial para las elecciones de 2013, cuando perdió en segunda vuelta ante Michelle Bachelet.

La jefa comunal vuelve de sus vacaciones el 26 de febrero y tendrá que decidir cuál camino tomar: repostularse para cumplir su último periodo legal en el municipio de Providencia o inscribirse en la carrera por el sillón presidencial de La Moneda.

José Antonio Kast

El vencido por Boric en la última elección presidencial es la carta que mayor apoyo suscita en el Partido Republicano, formado por él en junio de 2019.

José Antonio Kast es la principal carta del Partido Republicano (Aton)

Tras su derrota en las urnas, José Antonio Kast hizo campaña por el "Rechazo" en el primer proceso constitucional y por el "A favor" en el segundo, cuyo Consejo Constitucional estaba mayoritariamente conformado por republicanos.

De inscribirse en las primarias, esta sería la tercera vez que buscaría convertirse en la máxima autoridad de Chile, pues en 2017 tampoco tuvo éxito en los comicios.

