Video muestra intento de atropello contra carabinero durante control de tránsito en Estación Central

21 feb. 2024 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una fiscalización de tránsito en la comuna de Estación Central, un automovilista intentó atropellar a un funcionario de Carabineros con su vehículo particular.

El conductor evadió un primer control policial, pero luego fue abordado por, al menos, seis uniformados que intentaron detenerlo para que se sometiera a la fiscalización.

La situación de peligrosidad subió a tal nivel que el carabinero que casi resulta atropellado debió desenfundar su arma mientras estaba ubicado frente al automóvil, apuntándole. Fue justo en ese momento en que el sujeto pisa el acelerador para escapar.

¿Por qué el carabinero no disparó?

Luis Yévenes, capitán de Carabineros, señaló a Meganoticias Alerta que el funcionario afectado "no hizo uso de su arma de servicio, netamente porque no tenía un tiro seguro, certero, en el cual pudiera no ocasionarle lesiones a un tercero".

"Para no dañar a nadie, prefirió no hacer uso de su arma y, simplemente, cuidar de su integridad y moverse para que el vehículo pueda darse a la fuga", agregó.

Cabe precisar que funcionarios de Carabineros están facultados por la ley a emplear su arma de servicio cuando su integridad o la de otras personas se ve en peligro.

Propietaria del vehículo ya fue identificado

Por lo que se sabe hasta el momento, el conductor era un hombre adulto. Gracias a los registros del incidente, en el que se aprecia la patente del automóvil, se logró identificar a su propietaria, la que incluso ya fue visitada por Carabineros en su domicilio.

Según especificó Yévenes, la mujer no tendría relación (vínculo) con el automovilista que protagonizó la maniobra que puso en riesgo la vida del uniformado.

"Todos estos antecedentes los pondremos en conocimiento del Ministerio Público para que la respectiva investigación arroje algún resultado", acotó el capitán.