Reglamento de grabado de patentes: ¿En qué lugar de los vidrios se debe hacer?

11 may. 2024 - 12:00 hrs.

El miércoles 8 de mayo, Contraloría hizo toma de razón del documento que establece las exigencias del grabado de patentes en vidrios y espejos que deberán realizar los automovilistas en el futuro próximo.

Cabe recordar que anteriormente se había enviado un reglamento a Contraloría, el que debió ser modificado luego de que el organismo presentara observaciones.

De esta manera, los automovilistas ya pueden saber cómo y en qué lugares de los vidrios de su vehículo deben grabar sus placas patentes, y el plazo máximo que tendrán para aquello.

Aton / Referencial

¿En qué lugar de los vidrios se debe grabar la placa patente?

De acuerdo al documento, la placa patente se debe grabar en:

Vidrios laterales

En los ubicados al costado del conductor el grabado se efectuará en el vértice inferior derecho desde el punto de vista de un observador externo. En aquellos ubicados al costado del acompañante, se realizará en el vértice inferior izquierdo desde el punto de vista de un observador externo.

En ambos casos, el grabado de la placa patente única se realizará sin obstaculizar la lectura de otra información obligatoria que pueda ubicarse en esa zona.

Parabrisas

El grabado deberá efectuarse en el vértice inferior derecho desde el punto de vista de un observador externo, sin obstaculizar la lectura u obstaculizar el "Vehicle Identification Number" (VIN) con que cuentan algunos vehículos en dicha zona, o cualquier otro elemento obligatorio que deba exhibierse en el parabrisas.

Luneta trasera

El grabado se efectuará en el vértice inferior izquierdo desde la perspectiva de un observador externo, sin obstaculizar la lectura de otra información obligatoria que pueda ubicarse en esa zona.

Espejos laterales

En los espejos laterales cuya forma sea o se aproxime a un cuadrado o a un rectángulo el grabado se realizará siguiendo el borde de sus lados paralelos al suelo, de forma más próxima a dicho borde.

En los espejos laterales cuya forma sea circular u ovalada, el grabado se realizará de forma paralela al suelo, en una línea que une los puntos donde las letras y dígitos toquen el borde curvo del espejo. En ambos casos el grabado puede realizarse en la parte superior o inferior y no debe interferir con su función.

Además, se especifica que los vehículos que tengan más de seis vidrios, sumando los laterales, parabrisas y luneta trasera deberán grabar, al menos, seis vidrios, siendo obligatorio el parabrisas y los restantes de mayor superficie.

¿Qué características debe tener el grabado?

Las letras y dígitos deben tener un ancho y espesor de trazo acorde al tipo de altura de las letras y dígitos, de estilo normal, sin cursiva ni negrita.

A su vez, deberán grabarse siguiendo la superficie del vidrio o del espejo lateral, de manera tal que su lectura horizontal, para un observador externo del vehículo sea de izquierda a derecha.

En el caso de los vidrios, las letras y dígitos deben tener entre 7 y 10 mm de altura. En el de los espejos, deben tener entre 5 y 10 mm de altura. Las letras deben estar en mayúscula.

El grabado debe ser permanente, entendiéndose como tal aquél que se realiza desgastando la superficie del vidrio y espejo lateral, de tal forma que no pueda ser borrado.

¿Cuál será el plazo para realizar el grabado de patente?

Según especifica el mismo documento, los vehículos nuevos tienen hasta el cuarto mes de publicado este decreto en el Diario Oficial (DO). No se considerarán vehículos nuevos aquellos que fueron comercializados entre el 11 de septiembre de 2023 y hasta el tercer mes contado desde la publicación de la publicación del decreto en el DO.

Los autos que fueron comercializados antes del 11 de septiembre de 2023 tienen hasta doce meses después de publicado el reglamento en el DO.

