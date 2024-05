Camila Andrade: ¿Quién es, cuántos años tiene y qué hace hoy la actual pareja de Francisco Kaminski?

11 may. 2024 - 12:16 hrs.

Tras una gran especulación, Francisco Kaminski confirmó que está en una relación amorosa con Camila Andrade.

Esto se da luego de que Kaminski se separara de Carla Jara, con quien estaba unido hace 11 años, además de tener un hijo en común. Tras el polémico quiebre, la exchica Mekano acusó que el periodista le había sido infiel con Camila Andrade tras descubrir unos mensajes entre ambos.

Sin embargo, tanto Kaminski como Andrade descartaron una supuesta infidelidad. "No he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa (con Kaminski)", aseguró la joven.

Pese a ello, Jara mantuvo su versión de una eventual infidelidad y contó su verdad en un programa de CHV.

En ese contexto, ahora Kaminski contará su versión, aunque según un adelanto publicado por "La Hora", el periodista reveló que ya se encuentra emparejado con Andrade.

Camila Andrade y Francisco Kaminski en el Festival de Puente Alto

¿Quién es Camila Andrade? Edad y a qué se dedica

Camila Andrade es una modelo, actriz y animadora chilena, de 33 años, oriunda del Gran Concepción, específicamente, de la comuna de San Pedro de la Paz.

Sus inicios en TV datan del año 2010, cuando ingresó al programa juvenil "Calle 7". Posteriormente participó en el reality "Año 0", luego regresó al programa que la vio nacer y finalmente tuvo un paso por "Yingo".

Tras ello, en 2013 fue escogida Miss Chile, con lo que tuvo el honor de representar a nuestro país en una de las competencias de modelaje más importantes del mundo.

Camila Andrade como Miss Chile en 2013 (Archivo UPI)

Después de eso, se consolidó en televisión y tuvo pasos por diversos programas y espacios de farándula como panelista. Finalmente en La Red tuvo la oportunidad de conducir programas y hasta hace pocos días era la animadora de "La Caja de Pandora", justamente con Francisco Kaminski.

No obstante, tras la polémica generada por la supuesta infidelidad, tanto Kaminski como Andrade fueron sacados del espacio televisivo, tras la fuga de algunos auspiciadores del programa. En los últimos días se ha rumoreado que Eva Gómez sería la reemplazante de la ex Miss Chile.

Las anteriores relaciones mediáticas de Camila Andrade

Antes del comienzo de la relación entre Camila Andrade y Francisco Kaminski, la animadora de TV estuvo antiguamente durante dos años con el animador y locutor radial Daniel "Palomo" Valenzuela.

Asimismo, tuvo un breve pero conflictivo romance con el piloto y tres veces ganador del Rally Dakar, Ignacio Casale. Por último, en algún momento fue vinculada con Carlos Lund, el exesposo de Carolina Bastías de "Amor Ciego".

¿Qué dijo Kaminski sobre su relación con Camila Andrade?

Aparte de confirmar su nueva relación con Camila Andrade, Francisco Kaminski reveló a PH que él terminó con Carla Jara e hizo un mea culpa por un beso que se dio con Camila Andrade cuando animaron el Festival de Puente Alto

"Me arrepiento, fue una falta de respeto con Carla Jara, porque en ese momento yo era un hombre casado", reveló.

Respecto al viaje a Brasil que hizo con su esposa e hijo durante febrero, en el que Jara habría descubierto la infidelidad, Kaminski explicó que los mensajes que vio en ese momento su esposa "fueron en un tono de coqueteo, pero no de infidelidad".

