"Ella es un referente para mí": Trini Neira demuestra sentirse orgullosa de su mamá, Pamela Díaz

Trini Neira se refirió con palabras de orgullo sobre su madre, Pamela Díaz, con ocasión del lanzamiento de una máquina tragamonedas de azar basada en la imagen de “La Fiera”.

La joven de 22 años es fruto de la relación de Pamela con su exesposo, Manuel Neira, con quien estuvo en una recordada relación amorosa entre 1998 y 2008. Incluso, su matrimonio fue televisado en 2006.

"Ella es un referente para mí"

“Como hija, la he visto pasar por todo. Así que, claro... verla en este punto, rostro de una máquina y de muchas cosas más, es muy bacán”, dijo la influencer a Página 7.

“Ella es un referente para mí, porque yo soy una persona bien vergonzosa y mi mamá ha sido (un apoyo) increíble”, continuó.

La hija de “La Fiera” también se refirió a otro punto muy importante de su vida, y es que “un hobby que me gusta mucho es la música. Todavía no me atrevo realmente, pero por ahí va”.

“Como dije, mi mamá es un referente. Ella me ayuda harto, (me motiva) a sacar personalidad, me dice: ‘Que no te importe nada lo que digan los demás’. Así que ahí vamos, en caminito a la cima”, confesó Neira.

Sobre este tema le consultaron si se encuentra actualmente trabajando en algún proyecto musical, a lo que ella respondió que “he escrito algo… hartas cositas, pero estamos viendo qué pasa realmente”.

“Ahora estoy estudiando. Espero que eso de muchos frutos, ya que también tiene que ver con ser influencer, la música y todo. Así que hay sorpresitas”, cerró.

Trinidad Neira nació el 23 de noviembre de 2001 y es la primera hija de Pamela Díaz y Manuel Neira, siendo seguida por Mateo. Por parte de su madre tiene una hermana llamada Pascuala y de su padre dos más: Santiago y Colomba.

