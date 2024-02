Pedro Pascal gana como Mejor Actor de serie dramática en los Premios SAG

25 feb. 2024 - 00:15 hrs.

El actor chileno Pedro Pascal obtuvo el premio como Mejor Actor de serie dramática en los Premios SAG (Screen Actors Guild, por sus siglas en inglés).

Esto por su actuación en la exitosa serie de HBO "The Last of Us" en la que interpretó a Joel.

La ceremonia se desarrolló la noche de este sábado 24 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos, en la edición número 30 de los Premios SAG.

Pedro Pascal recibiendo su premio SAG / AFP

El actor nacional se enfrentaba a otros cuatro actores, Brian Cox, Kieran Culkin, Matthew MacFadyen, todos del elenco de "Succession", serie que también pertenece a HBO, y el quinto actor nominado fue Billy Crudup, por "The Morning Show" de Apple TV.

¿Qué dijo Pedro Pascal tras ganar Premio SAG como Mejor Actor de serie dramática?

El también protagonista de "The Mandalorian", se mostró sorprendido por el premio y al recibir el galardón señaló que, "esto está mal por tantas razones. Estoy un poco ebrio, pensé que podía estarlo".

"Gracias HBO, estoy haciendo el ridículo, muchas gracias", dijo muy emocionado.

Had us on the edge of our seats 🎭 Congrats to Pedro Pascal on an outstanding performance! #sagawards pic.twitter.com/B2UhgpTSKG — SAG Awards® (@SAGawards) February 25, 2024

Pedro Pascal venció a Kieran Culkin en Premios SAG

En el mes de enero, Pedro Pascal también fue nominado a los Globos de Oro, pero en esa ocasión, Kieran Culkin se llevó la estatuilla.

Revisa el momento en que Pedro Pascal recibe el Premio SAG

"I'm a little drunk!" - #TheLastofUs star Pedro Pascal wins Male Actor in a Drama Series at the #SAGAwards pic.twitter.com/XVFt46lHmu — The Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2024

