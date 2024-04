Ivette Vergara reaparece en redes tras separación de Fernando Solabarrieta: Sus hijos le dedicaron emotivos mensajes

30 abr. 2024 - 15:54 hrs.

A pocos días de que se confirmara el nuevo quiebre matrimonial entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, la animadora de televisión reapareció en sus redes sociales tras un emotivo gesto realizado por sus hijos.

Lo realizado por la exfigura de matinal "Mucho Gusto" tiene tintes especiales, ya que en el mundo de la farándula se rumorea que el comentarista deportivo habría decidido separarse, argumentando que "quería una esposa, no una madre".

Eso sí, sus palabras no hacían referencia al rol materno de Vergara con los tres hijos que tiene en común con Fernando; sino que él no quería que su mujer se hiciera cargo de sus errores ni "seguir aguantando sus exabruptos", según dio a conocer el periodista Sergio Marabolí.

La emotiva publicación de Ivette Vergara

Uno de los retoños del fracturado matrimonio, Iñaki, le dedicó un tierno reel de Instagram a Ivette a modo de agradecimiento.

"Mamá, tú no tienes ni la menor idea de cuánto me inspiras. Me llenas de fuerza y motivación para salir adelante. Gracias por estar siempre para mí. Te amo", se lee en el video.

Como respuesta, la aludida le señaló: "Que uno de tus hijos te dé los buenos días con este mensaje... no puedo más de amor. Te amo, mi vida".

De izquierda a derecha, Ivette Vergara junto a sus hijos Iñaki y Nicolás Solabarrieta (Instagram)

Más tarde fue el turno de Nicolás Solabarrieta, el exchico reality que mientras estuvo encerrado se enteró de la reconciliación de sus padres, pero que ahora vuelven a estar separados.

"La riqueza más grande que una persona puede tener es la mamá. En Nápoles se dice, en una poesía famosa, 'quien tiene a la mamá es rico y no lo sabe'", declara un hombre durante una entrevista en Italia.

Ivette contestó igual de emocionada: "Qué más puedo pedir... solo agradecer a Dios por mis maravillosos hijos. Gracias, mi vida".

Las stories de Ivette Vergara tras los videos que le dedicaron sus hijos (Instagram)

"Estoy soltero"

Hace pocos días, Fernando manifestó que "no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás".

"Estoy soltero y sí, he podido darme el tiempo para distraerme con amigos y amigas", declaró públicamente el comentarista de deportes.

