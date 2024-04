"Estoy soltero": Fernando Solabarrieta confirma quiebre de su matrimonio con Ivette Vergara

24 abr. 2024 - 09:01 hrs.

El periodista Fernando Solabarrieta confirmó el fin de su matrimonio con la también comunicadora, Ivette Vergara.

Hace algunos días comenzaron a surgir los rumores sobre un nuevo quiebre en la pareja y es que el periodista Sergio Marabolí, reveló en un programa de TV+, que el matrimonio estaba separado desde la primera quincena de abril, lo que también afectó la participación de ambos en un programa radial.

"Me dicen que Fernando ya está solo, que no está trabajando con Ivette y no van más como pareja (radial). El fin de semana del 5 de abril habrían tenido un problema y el lunes 8 aparece con un nuevo compañero -en la radio-", relató Marabolí.

Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara (Instagram)

"Estoy soltero"

Ahora fue el mismo Fernando Solabarrieta quien confirmó su ruptura con Ivette Vergara, con quien contrajo matrimonio en 2001 y tuvo tres hijos: Nicolás, Maite e Iñaki.

"Hace un mes no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso

irme al departamento de mis papás", reveló al periodista Sergio Rojas en el programa "Que te lo digo".

Según recoge LUN, el periodista deportivo también explicó que "estoy soltero y sí, he podido darme el tiempo para distraerme con amigos y amigas".

Enfrentaron otro quiebre en 2023

El año 2023 la pareja conformada por Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara también se enfrentó a una separación y el comunicador estuvo cuatro meses fuera de la casa matrimonial. Luego, durante los Juegos Panamericanos, tuvieron un acercamiento y retomaron su relación.

"Como todo buen matrimonio, hemos tenido dificultades también… debo tener el récord del mundo de la cantidad de veces que me han echado de la casa", explicó Fernando en marzo pasado.

En esa ocasión también se refirió al que, en ese entonces, fue su último quiebre. "Una vez me echaron y me fui. Estuve tres meses fuera, fue el año pasado. Estuve casi 4 meses viviendo en un departamento", detalló, para luego aclarar que durante ese periodo "no lo pasé mal".

