Lluvia y nieve el martes en Santiago: Alejandro Sepúlveda anuncia a qué hora precipitará en la capital

05 may. 2024 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista experto en Meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico sobre la hora en la que lloverá en Santiago, Región Metropolitana, el próximo martes 7 de mayo.

El especialista, en una nueva edición de Meganoticias Alerta, también mencionó la probabilidad de que caiga nieve en la capital del país.

¿A qué hora lloverá el próximo martes en Santiago?

“Sí, tendremos nieve en la Región Metropolitana el martes. Tendremos nieve, agua nieve, lluvias y frío este martes”, partió declarando.

Aton / Referencial

“Este martes podríamos tener agua nieve en sectores altos de Gran Santiago, nieve a partir de los 1.200 o 1.400 metros de altura”, añadió.

Sobre la hora en que lloverá, dijo que “el martes por la tarde (habrá precipitaciones al) interior de la región de Coquimbo, Valparaíso, Maule, O’Higgins y Metropolitana, martes en la tarde, sistema frontal breve, rápido, pero contundente”.

“Muchas personas me han preguntado por los niños, por ejemplo, para ir al colegio en la mañana. En la mañana no habrá ningún problema, el problema estará en la tarde, después del mediodía y hasta eso del las once de la noche caerá la lluvia en Santiago”, expresó.

“Estamos esperando como mínimo 10 milímetros en la capital… es una lluvia que puede generar afectación en la movilidad de la ciudad, no así en la activación de quebradas o crecidas de río, porque va a nevar, entonces la afectación puede estar en la circulación por la ciudad en el regreso a casa el martes por la tarde noche”, explicó Sepúlveda.

Por último, argumentó que habrá “mucho frío, temperaturas máximas que no superaran los 12 grados en Santiago, la temperatura en la tarde bajará en la espera de estas lluvias intensas de este sistema frontal de rápido avance”.

