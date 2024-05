"Me cuesta entender la maldad": Alcalde Tomás Vodanovic denuncia envenenamiento de sus perros

05 may. 2024 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunció que sus dos perros de raza pastor alemán fueron envenenados por personas desconocidas en la casa de su padre en el Elqui, región de Coquimbo.

La noticia la dio a conocer el edil a través de sus redes sociales, donde realizó un sentido homenaje a "Negrita" y "Drako".

"Trato de que no sea la rabia la que se tome este momento"

En Instagram, Tomás Vodanovic subió una serie de videos y fotos de ambos animales, y escribió que "así los voy a recordar y querer para siempre".

"Acompañando las lecturas en la piscina, corriendo por el patio, despertándome todas las mañanas, regaloneando a mi viejo y no dejándolo regar tranquilo nunca, y llenando de compañía y amor a todos quienes entraban a esa casa", continuó.

"Como nos decía el viejo, eran nuestros hermanos perros, y para él, unos hijos más", añadió el edil.

"Me cuesta entender la maldad que puede llevar a una persona a envenenar y matar a animalitos tan nobles e inocentes, que no le hacían mal a nadie. Pero trato de que no sea la rabia la que se tome este momento... los vamos a querer con la vida siempre Negrita y Drako. No saben lo feliz que era cada vez que podía estar con ustedes en el Elqui", expuso.

Cerró manifestando que "solo espero que puedan seguir acompañando y queriendo a mi viejito desde el cielo de los perros. Estoy seguro de que él lo hará para siempre".

