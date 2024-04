"Estoy en llamas": Carla Jara alucina tras recibir especial mensaje que le dedicó Karol G

24 abr. 2024 - 02:12 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz Carla Jara ha tenido unos convulsionados meses, luego que se supiera una supuesta infidelidad de su pareja, Francisco Kaminski, con el quiebre de esta relación tras 11 años.

En las últimas horas, se supo que la cantante colombiana Karol G, quien se presentó en Chile durante el fin de semana, le dedicó un mensaje en redes sociales, tras ver el concierto de "La Bichota” a través de una videollamada.

El mensaje

La artista colombiana, que recientemente tuvo tres exitosos shows en el Estadio Nacional, compartió un TikTok en el que aparece la influencer chilena en videollamada, viendo la presentación de "La Bichota".

Carla Jara se refirió a la mención de Karol G a través de sus redes sociales, mostrando lo emocionada que estaba por la inesperada publicación de la colombiana.

“Estoy en llamas”

"Ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa porque no pude ir", comenzó la actriz.

"Me manda un mensaje lindo. Así que nada, estoy en llamas. Lo voy a ver ahora y se los comparto", contó en sus redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores.

