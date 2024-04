Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta estarían enfrentando una nueva crisis matrimonial

22 abr. 2024 - 13:00 hrs.

En medio de varios quiebres faranduleros (Carla Jara con Francisco Kaminski, Daniela Aránguiz con Luis Mateucci), los rumores apuntan a que otro mediático matrimonio está enfrentando una separación: el de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

Recordemos que ambos han estado cerca de 30 años juntos y han enfrentado varias crisis, siendo la última la que vivieron en el segundo semestre de 2023, cuando Fernando se fue de la casa que compartían.

El supuesto nuevo quiebre de Vergara y Solabarrieta

En un programa de TV+, el periodista Sergio Marabolí reveló que se encuentran separados desde la primera quincena de abril, y esto incluso afectó la dupla radial que habían hecho juntos para una radio de la Región Metropolitana.

"Me dicen que Fernando ya está solo, que no está trabajando con Ivette y no van más como pareja (radial). El fin de semana del 5 de abril habrían tenido un problema y el lunes 8 aparece con un nuevo compañero que es Seba Puga, el doble del personaje de 'El Profesor' en 'La Casa de Papel'", expresó.

Sin a dar a conocer los motivos, Marabolí reveló que justo ese fin de semana, Fernando habría salido. "Tendría que ver un poco con una especie de recaída", indicó.

Cabe precisar que ninguno de los dos se ha referido al tema a través de sus redes sociales, pese a las preguntas que le han hecho sus seguidores.

La última separación de Ivette y Fernando

En 2023, Solabarrieta estuvo cuatro meses viviendo fuera de la casa matrimonial, producto de un conflicto que tuvieron.

El acercamiento se dio para los Juegos Panamericanos, evento deportivo que ambos cubrieron, siendo Vergara la que lo llamó para pedirle tips de coberturas de este estilo.

"Para los Panamericanos, Ivette me llamó para que le diera algunos tips como relator. (Dije) 'Pucha, la chiva mala', pero ella me respondió 'no, si es verdad que te estoy llamando por eso'", recordó Solabarrieta a principios de abril en un programa de CHV.

"A partir de ahí empezamos a acercarnos. Después de los Juegos volvimos a estar juntos. De hecho, fue supercurioso, porque el día que la prensa informó de nuestra separación, fue el día que nos reconciliamos, estábamos juntos de nuevo", agregó.

