Captan a un lobo marino "descansando" sobre el capó de un colectivo en costanera de Valdivia

06 may. 2024 - 03:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un curioso hecho se registró el reciente fin de semana en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos, luego que se hiciera viral la imagen donde se aprecia a un lobo marino descansando sobre el capó de un colectivo.

El hecho, que fue captado por un comerciante de la Feria Fluvial de esa ciudad, se viralizó rápidamente y generó diversas reacciones en redes sociales.

El lobo marino

La imagen fue compartida en TikTok y la dueña del colectivo se enteró del hecho tras ver la imagen en dicha red social.

Jessica Fernández, propietaria del móvil, contó en diálogo con Las Últimas Noticias que “lo encontré cómico. Me di cuenta por TikTok y me reí, pensé que se parecía a mi auto”.

Añadió que “no fue hasta que vi la patente que me di cuenta de que, efectivamente, era mi colectivo el que tenía al lobo marino encima. Me lo tomo con gracia, porque son animales comunes del sector de la costanera, no hay mucho que hacer”.

El conductor

Jessica contó que el conductor del vehículo es su hijo y que esto sucedió luego de quedar en panne, producto de presentar problemas con una de las ruedas del auto.

Tras dejar el vehículo en ese sector para conseguir una herramienta y hacer la reparación necesaria, el chofer se marchó sin percatarse del hecho.

Daños al vehículo

Al tratarse de un animal que tiene mucho peso, surgió la inquietud de la propietaria para saber si el colectivo presentó daños tras el “descanso” del lobo marino.

“Revisamos y menos mal que no era nada grave, solo se hundió un poco el capó, pero es cosa de levantarlo. Se soluciona rápido”, cerró Jessica.

