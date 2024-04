"¡Miren quién volvió!": Angie Alvarado se reencuentra en Australia con su hermana embarazada Xephora

30 abr. 2024 - 11:02 hrs.

Un emotivo registro subió Angie Alvarado a sus redes sociales. Después de un par de meses alejadas, la exfigura televisiva se reencontró con su hermana, Xephora Alvarado, que actualmente está embarazada.

Las dos hijas de Anita Alvarado viven en Australia: en el caso de la otrora chica reality, ya son varios meses en que reside en el país oceánico; mientras que la joven en etapa de gestación llegó allá en abril de 2022.

Cabe mencionar que hay un tercer descendiente de la ex "geisha" viviendo en tierras australianas: Felipe Huerta, ingeniero informático que lleva cerca de seis años en el extranjero.

"¡Miren quién volvió!"

A través de su cuenta de Instagram, Angie le mostró a sus más de 653 mil seguidores que Xephora ya estaba de vuelta.

Por lo que se aprecia en un video publicado como storie, la joven de 21 años de edad está acostada en una cama estilo matrimonial, revisando su celular y vistiendo una ropa holgada.

"¡Miren quién volvió! Te extrañé tanto, mi bebé", escribió la exfigura de TV en el registro, adjuntando su ubicación: Sídney, Australia.

Xephora reposteó la misma historia en su cuenta, con el siguiente mensaje: "Jajajaja ya relajada, te amo y extrañé mucho".

El reencuentro de Angie con su hermana Xephora (Instagram)

¿Quién es Xephora Alvarado?

Además de Angie y Felipe, la hija de Anita Alvarado tiene otros seis hermanos: Israel, Abraham, Francisca, Abril, Esteban y Judd. El padre biológico de Xephora es Juan Gualberto Murgia Escandón, pero no se conocen mayores detalles de este hombre.

"Mis nueve hijos son de seis padres distintos y la relación es bien simple: no hay relación. Yo soy partidaria de que los papás vean a sus hijos y compartan con ellos... pero cuando me dejan a un hijo esperando la visita, no tengo nada más que conversar con ellos. Nada", sentenció Anita en 2014 a Revista Paula.

Las hermanas Alvarado: Angie y Xephora (Instagram)

Xephora tiene una pareja australiana, con quien tendrá su primer hijo. Se ha dedicado a un emprendimiento de ropa, del que es creadora y que se llama "Xephora Store", el que tiene más de 75 mil seguidores en Instagram.

La propia Xephora aparece en redes sociales modelando su ropa, al igual que su hermana Angie y su madre Anita, quienes la apoyan en su proyecto.

